12 مليون درهم أرباح «سلامة» النصفية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الشركة الإسلامية العربية للتأمين (المدرجة في سوق دبي المالي تحت اسم «سلامة»)، عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2023، حيث سجلت الشركة صافي أرباح بقيمة 12.26 مليون درهم للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023.

وساهم تقدمها في بناء القدرات الرقمية، والاكتتاب الحصيف، وتوسيع محفظة عملائها، وعقد شراكات جديدة، وتحسين قنوات التوزيع في تعزيز وتنشيط عروض الشركة وهو ما انعكس أيضاً على النتائج المالية للنصف الأول 2023.

وشهدت إيرادات التأمين نمواً كبيراً بنسبة 28% لتصل إلى 544 مليون درهم، بينما بلغ الدخل الاستثماري للمساهمين 47 مليون درهم بزيادة كبيرة بلغت 261% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي قيمة أصول الشركة 3,588.835 ملايين درهم بزيادة طفيفة عن 3,573.183 ملايين درهم في نهاية عام 2022.

ونجحت الشركة بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 (IFRS 17) في خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والاتساق والقابلية للمقارنة في عمليات إعداد التقارير المالية.

وتتماشى جهود الشركة مع استعدادها لمرحلة جديدة من النمو؛ حيث يؤكد تعيين سعيد الهاجري بمنصب رئيس مجلس الإدارة ووالتر جوب بمنصب الرئيس التنفيذي على طموح «سلامة» كشركة رائدة ومبتكرة في قطاع التكافل لأكثر من 43 عاماً، بما يتوافق أيضاً مع أهدافها لترسيخ مكانتها بصفتها مزود حلول التكافل الأمثل للشركاء والعملاء، فضلاً عن تعزيز جهودها في التوطين ورعاية المواهب والقيادات الإماراتية.

وقال سعيد الهاجري، رئيس مجلس إدارة شركة سلامة: «أظهرنا خلال النصف الأول من العام مرونة جيدة في مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة. ولا شك أن الاستثمار في توسيع شبكة أعمالنا، وإطلاق منتجات وخدمات جديدة، وتعزيز علاقات التعاون، سيساعدنا على توفير حلول حديثة رقمية ومريحة للعملاء. ونتوقع استمرار تحسن الأعمال في ضوء النمو السريع للاقتصاد الإماراتي، والإنفاق المستمر على البنية التحتية، والطلب المتزايد على حلول ومنتجات التأمين».

وقال والتر جوب، الرئيس التنفيذي لشركة سلامة: «كان تركيزنا المستمر على الابتكار والعملاء والشراكات دور محوري في الحفاظ على مكانتنا القوية في السوق. ولا نزال ملتزمين بتقديم عروض وخدمات عالمية المستوى لقاعدة عملائنا المتزايدة باستمرار وتوليد قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة لدينا».

وتشكل رحلة نمو «سلامة» دليلاً ملموساً على تميز منتجاتها التأمينية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومحافظتها على أعلى معايير الحوكمة. وتواصل الشركة تنفيذ مبادراتها الاستراتيجية على صعيد توظيف المواهب الإماراتية عبر مختلف المستويات الإدارية.

يشار إلى أن «سلامة» تعد اليوم أكبر مزود لحلول التكافل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات مع كفاية رأس المال من المستوى «AAA» وفقاً لمعايير «ستاندرد آند بورز».

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