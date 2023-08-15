مصرف عجمان يتيح لعملائه خدمة «جوجل باي»

المصدر: عجمان - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مصرف عجمان، المدرج في سوق دبي المالي، عن تقديم خدمة الدفع الرقمية «جوجل باي» Google Pay لعملائه حاملي بطاقات الخصم، وبطاقات الائتمان، عبر الأجهزة الذكية، التي تعمل بنظام Android و WearOS.

ولفت المصرف إلى أن خدمة «جوجل باي» هي عبارة عن محفظة رقمية، ومنصة دفع من جوجل ستمكن عملاء مصرف عجمان من إجراء معاملات الدفع من أي مكان باستخدام أجهزة Android و WearOS لدى جميع المتاجر، وعبر الإنترنت. للبدء باستخدام جوجل باي ينبغي على حاملي البطاقات القيام بتخزين بيانات بطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم أو البطاقات المدفوعة مسبقاً على تطبيق محفظة «جوجل».

وتسمح جوجل باي للعملاء بالدفع، وإجراء عمليات شراء آمنة وسريعة ومريحة في أي مكان سواء لدى المتاجر (حيث يتم قبول المدفوعات بدون تلامس) أو من خلال التطبيقات أوعبر الإنترنت.

وقال فيصل قنديل، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف عجمان: «يأتي هذا التعاون بين مصرف عجمان و«جوجل باي» بمثابة خطوة مهمة، في إطار سعينا لتوفير تجربة دفع رقمية مريحة وآمنة للعملاء، الذين يفضلون الدفع باستخدام هواتفهم وساعاتهم الذكية. كما أنه يعكس التزامنا بتقديم خدمات مبتكرة لتبسيط حياة العملاء اليومية، وتوفير تجربة مصرفية سلسة».

وللبدء باستخدام «جوجل باي» سوف يحتاج العملاء إلى تحديث برامج أجهزتهم، وتنزيل تطبيق محفظة «جوجل» من متجر «جوجل بلاي»، وإدخال تفاصيل بطاقتهم إما يدوياً وإما عن طريق مسح البطاقة. سوف يحتاجون أيضاً إلى إدخال رمز العبور المؤقت لمرة واحدة (OTP)، للتحقق من هويتهم قبل أن يتمكنوا من البدء في استخدام هذه الميزة.

وتتمتع ميزة «جوجل باي» بمستويات أمان وحماية متعددة، بما في ذلك الترميز القياسي وفق المعايير السائدة، بما يضمن إجراء المعاملات باستخدام رقم بطاقة افتراضي (رمز مميز) خاص بالجهاز ومرتبط برمز أمان ديناميكي، يتغير مع كل معاملة. علاوة على ذلك فإنه في حال فقدان الجهاز أو سرقته يمكن للعملاء استخدام وظيفة «العثور على جهازي» لقفل أجهزتهم على الفور من أي مكان، وتأمينها بكلمة مرور جديدة، أو مسحها من معلوماتهم الشخصية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز