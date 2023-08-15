دبي تتصدر وجهات المستثمرين الصينيين العقاريين إقليمياً

المصدر: دبي - البيان

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عززت دبي مكانتها وجهة مميزة للمستثمرين العقاريين الصينيين لتتبوأ الإمارة مرتبة الصدارة على مستوى الشرق الأوسط، فيما تحرص الإمارات على استقطاب المزيد من الاستثمارات الصينية في القطاعات المختلفة تتقدمها العقارات.

وبحسب تقرير إرنست ويونغ، بلغ إجمالي الاستثمار المباشر الصيني 40.5 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام الجاري بزيادة كبيرة على أساس سنوي تبلغ 18 % من إجمالي قيمة الصفقات في أنحاء العالم، فيما استحوذت قطاعات العقارات والضيافة والبناء نحو 26 % من التدفقات الاستثمارية بقيمة 918 مليون دولار، بزيادة 191 % على أساس سنوي.

ولفت التقرير إلى أنه مع تعزيز الانفتاح الصيني على العالم بصورة كبيرة، من المتوقع أن يزداد زخم الاستثمار الصيني في الخارج.

وبحسب مراقبين، جمعت الأسر الصينية ذات الدخل المرتفع منذ عام 2019 نحو 886 مليار دولار من المدخرات المنزلية الزائدة خلال الوباء.

دبي تتصدر وجهات المستثمرين الصينيين العقاريين في الشرق الأوسط

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