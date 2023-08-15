تراجع أسعار الذهب في الإمارات اليوم

المصدر: دبي - محمود حسن

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شهدت أسعار الذهب في الإمارات، اليوم الثلاثاء 15 أغسطس، تراجعاً في الأسعار بشكل ملحوظ، مع تراجع الأسعار عالمياً، وانخفض سعر جرام الذهب «درهم» واحد مقارنة بأسعار أمس الاثنين.

ووفقاً لأسعار اليوم فقد وصل سعر الذهب عيار «غرام 24» إلى 230.75 درهماً، بينما سجل سعر الذهب عيار «غرام 22» عند مستوى 213.50 درهماً، وتراجع سعر الذهب عيار «غرام 21» إلى 206.75 دراهم، وسجل الذهب عيار «غرام 18» نحو 177.25 درهماً.

وعالمياً تراجعت أسعار الذهب إذ استفاد الدولار من ارتفاع عوائد سندات الخزانة والمخاوف الاقتصادية في الصين، فيما تترقب الأسواق الآن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي قد تلقي الضوء على تأثير رفع أسعار الفائدة على إنفاق المستهلكين.

وخلال التداولات انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1904.50 دولارات للأوقية (الأونصة) ليجري تداوله قرب أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر الذي بلغه أمس الاثنين. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1937 دولاراً للأوقية.

وحوم الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته في أكثر من شهر في ظل مخاوف مرتبطة بالاقتصاد الصيني، الأمر الذي يجعل الذهب أعلى ثمناً للمشترين في الخارج.

وبلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

وخفض البنك المركزي الصيني على نحو غير متوقع أسعار الفائدة الأساسية اليوم الثلاثاء مع تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى استقرت الفضة عند 22.62 دولاراً للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 900.83 دولار للأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1262.34 دولاراً للأوقية.

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