1.77 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية في ختام التعاملات

المصدر: وام

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.77 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، واستحوذ سهمي "العالمية القابضة" و"الخليج للملاحة" على نحو 23% من إجمالي قيم التداولات.

وتوزعت السيولة بواقع 1.23 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و539.2 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 585.5 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 27.8 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.55 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.87 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و687.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" عند مستوى 9522.46 نقطة، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" عند مستوى 9807.19 نقطة، ووصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 4051.19 نقطة.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 206.4 مليون درهم وأغلق عند 401.5 درهم، تلاه "كيو القابضة" بنحو 139.6 مليون درهم واقفل عند 3.66 درهم، ثم "ألف ظبي" جاذباً 108.9 مليون درهم ليقفل عند 20.2 درهم.

وفي سوق دبي، تصدر "الخليج للملاحة" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 201.9 مليون درهم وأغلق مستقراً عند 7.17 درهم، تلاه "شعاع" جاذباً نحو 49.16 مليون درهم ليغلق عند 0.4 درهم، ثم "مصرف عجمان" بسيولة 48.5 مليون درهم ليقفل عند 2.16 درهم.

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