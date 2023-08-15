إدراج الأسهم الجديدة لمصرف عجمان في سوق دبي غداً

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أكد مصرف عجمان أن إدراج الأسهم الجديدة في سوق دبي المالي وبدء التعاملات بها سيكون غداً الأربعاء، وأشار المصرف في بيان إلى أنه تم الانتهاء من عملية تخصيص الأسهم الجديدة ورد الفائض.

وشهدت عملية الاكتتاب على حقوق الملكية لزيادة رأس المال لمصرف عجمان بمقدار 550 مليون درهم نجاحاً وإقبالاً هائلاً، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب الحد المطلوب بـ 7.4 أضعاف بإجمالي بلغ 4.1 مليارات درهم.

وقدمت حقوق الملكية للمساهمين الحاليين المسجلين وغيرهم من المستثمرين الآخرين فرصة الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي تم إصدارها لزيادة رأس المال بسعر 1 درهم للسهم الواحد، بما يتطابق مع القيمة الاسمية لأسهم مصرف عجمان العادية.

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