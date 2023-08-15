مؤسس ورئيس «تليغرام» يدفع أعلى إيجار لوحدة سكنية في جزر جميرا

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت مصادر عقارية أن بافيل دوروف، المؤسس والرئيس التنفيذي لتطبيق المراسلة المشفرة تليغرام اختار استئجار أغلى وحدة سكنية في جزر جميرا، الواقعة بجوار شارع الشيخ زايد.

ونقلت مجلة فوربس الأمريكية عن مصادر مطلعة أن الملياردير الروسي المولد والمنشأ، والذي يحمل جنسيتي فرنسا وسانت كيتس ونيفيس، انتقل إلى فيلا فاخرة من 5 غرف نوم، على أرض مساحتها 15000 قدم مربع في جزر جميرا، وهو حي فاخر، عبارة عن جزر صناعية مترابطة، مبنية ضمن بحيرة صناعية أيضاً.

وبدلاً من شراء المنزل، استأجره دوروف بنحو مليون دولار سنويا - أكثر بقليل من 83300 دولار في الشهر - مما يجعله أغلى صفقات الإيجار في جزر جميرا، وفقاً لأفراد مطلعين على الصفقة تحدثوا لـ«فوربس».

يشار إلى أن حي جزر جميرا قد شيد في أوائل العقد الأول من القرن الـ 21، من قبل شركة نخيل للتطوير العقاري المملوكة للحكومة، وهو أقل شهرة من نخلة جميرا التي أقام فيها دوروف بعض الوقت، رغم أنه ليس أقل فخامة.

ويتكون الحي من 46 عنقوداً دائرياً فردياً، كل منها يضم ما يقرب من 16 فيلا، جميعها مجهزة بحدائقها الخاصة وحمامات السباحة. ويحتوي الحي على نادي خاص به مطعمان وصالة رياضية خاصة وصالون حلاقة.

ومنذ انتقاله إلى دبي في عام 2017، أقام دوروف في العديد من العقارات المؤجرة بالقرب من مقر تلغرام في مدينة دبي للإعلام.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز