673 مليوناً أرباح «موانئ أبوظبي» النصفية بنمو 11 %

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2023، محققة نمواً في الإيرادات بنسبة 66% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 2.1 مليار درهم، مدفوعة بنمو أحجام المناولة في قطاعات أعمال رئيسية، وتنوع محفظة أعمالها، وتوسعها محلياً وإقليمياً وعالمياً، من خلال نمو الأعمال القائمة، وعبر عمليات الاستحواذ والدمج.

كما وصلت نسبة نمو الإيرادات إلى 44% عند مقارنة المثل بالمثل على أساس سنوي، باستثناء ما نتج عن أنشطة الدمج والاستحواذ.

وحققت المجموعة هذه النتائج، بفضل الأداء القوي للقطاع البحري والقطاع الرقمي وقطاع الموانئ، والتي حققت إيرادات بلغت 208% و26% و22% على أساس سنوي على التوالي.

وارتفع إجمالي صافي الأرباح في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 310 ملايين درهم، حيث تأثر نمو الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بزيادة رسوم الإهلاك والاستهلاك، وتكاليف التمويل المرتبطة بتوسيع أصول جديدة، أثرت على تأخير تدفق الإيرادات، وارتفع إجمالي صافي أرباح النصف الأول 11 % إلى 673 مليون درهم.

وخلال الربع الثاني من عام 2023، ارتفعت أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 686 مليون درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بالأداء القوي للقطاع البحري والقطاع الرقمي وقطاع الموانئ، بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ (وبنسبة تزيد على 13% على أساس مقارنة المثل بالمثل على أساس سنوي).

وانعكس التغيير في مزيج الإيرادات، وانخفاض حصص الأرباح من المشاريع المشتركة والشركات التابعة، والتكاليف المتزايدة/غير المكررة المرتبطة بالأعمال الجديدة، على ثبات هامش الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك عند نسبة 33.3%، خلال هذا الربع، مقارنة بنسبة 38.5% في الربع الثاني من عام 2022.

التدفقات النقدية

واستمر ارتفاع صافي التدفقات النقدية التشغيلية للمجموعة ليصل إلى 508 ملايين درهم في الربع الثاني من عام 2023، في حين وصلت النفقات الرأسمالية إلى 1.8 مليار درهم، وفقاً للخطة الموضوعة.

وبلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.5 أضعاف مع نهاية الربع الثاني من عام 2023، إلا أنها تأثرت باستكمال الاستحواذ على شركة «نواتوم» بتاريخ 30 يونيو 2023، حيث تم تمويل الصفقة بالكامل، من خلال الاقتراض في الربع الثاني، مما سيؤثر على نسبة الأرباح والخسائر، خلال الربع الثالث وما بعده.

وحقق القطاع البحري نمواً ملحوظاً في الإيرادات بنسبة وصلت إلى 208% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 1,160 مليون درهم، مدفوعاً بشكل رئيسي بازدهار أعمال الشحن الإقليمي (للحاويات والبضائع السائبة) والخدمات البحرية واللوجستية، وأعمال الخدمات (وبنسبة تزيد على 161% على أساس مقارنة المثل بالمثل على أساس سنوي).

وسجل قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة انخفاضاً في إيراداته بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 441 مليون درهم، نظراً للانخفاض المؤقت في نسبة التسكين في مدن رزين السكنية للعمال، حيث كانت مخصصة لأغراض العزل والحجر الصحي لمرضى «كوفيد 19»، وقد تم تعويض هذا الانخفاض بشكل جزئي بعد دمج شركة الإسكان الجماعي في بداية العام الحالي، وارتفاع نسبة الإيرادات من إيجارات الأراضي.

كما تم إضافة مساحة صافية بلغت 0.7 كيلو متر مربع إلى عقود إيجار الأراضي الجديدة، خلال الربع الثاني من عام 2023، مما أسهم في زيادة إجمالي مساحة الأراضي المستأجرة في القطاع إلى 66.1 كيلو متراً مربعاً.

قطاع الموانئ

وحقق قطاع الموانئ نمواً في الإيرادات بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (وبنسبة تزيد على 15% على أساس مقارنة المثل بالمثل على أساس سنوي)، مسجلاً نمواً في حجم مناولة الحاويات بنسبة 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 1.21 مليون حاوية نمطية (قياس 20 قدماً)، وارتفاعاً بنسبة 64% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي في حجم مناولة سفن الدحرجة، وبنسبة 152% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي في عدد ركاب السفن السياحية، وبنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي في حجم مناولة البضائع العامة.

وفي يونيو 2023 أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن إبرام اتفاقية امتياز لمدة 50 عاماً مع صندوق ميناء كراتشي، حيث ستتولى المجموعة تنفيذ العمليات الحالية لمحطة الحاويات في ميناء كراتشي، ما أسهم في تحقيق عائدات فورية.

وأسهم القطاع اللوجستي في تحقيق إيرادات للمجموعة بلغت 127 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2023، محققاً زيادة نسبتها 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث أسهم النمو السنوي بنسبة 8% في حجم أعمال اللدائن البلاستيكية في تعويض الانخفاض الجزئي في حجم أعمال نقل لقاحات «كوفيد 19».

القطاع الرقمي

كما حقق القطاع الرقمي زيادة في الإيرادات بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 117 مليون درهم، مدعوماً بعملية الاستحواذ على شركة «تي تيك» والتي تم استكمال الاستحواذ عليها بتاريخ 22 مايو، حيث أسهمت بتطوير وتنفيذ حلول تقنية لمراقبة الحدود وأنظمة جمركية، إضافة إلى الأداء القوي للخدمات، التي تقدمها المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستية «أطلب»، كما بلغت نسبة نمو الإيرادات في القطاع 22% على أساس مقارنة المثل بالمثل على أساس سنوي.

ومن الآن فصاعداً يُرجح أن يكون تنوع إيرادات مجموعة موانئ أبوظبي أكثر توازناً عبر أربعة من قطاعاتها الخمسة، مع الاستحواذ الذي تم مؤخراً على شركة «نواتوم»، المنصة العالمية الرائدة للخدمات اللوجستية المتكاملة، والموجودة في 26 بلداً عبر خمس قارات.

وحققت الشركة التي تتخذ من إسبانيا مقراً رئيسياً لها إيرادات بلغت 5.69 مليارات درهم (1.39 مليار يورو)، وأرباحاً قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 433 مليون درهم (106 ملايين يورو) في الـ12 شهراً الماضية كما في 30 يونيو 2023، بما يتوافق مع التوقعات، التي تم الإعلان عنها عند إبرام الصفقة.

وبالنطر إلى الأداء المالي لكل من مجموعة موانئ أبوظبي وشركة «نواتوم»، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023، تسهم شركة «نواتوم» بأكثر من 50% من إيرادات المجموعة، وبنسبة 13% تقريباً من الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

نتائج قوية

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «يسرني الإعلان عن تحقيق المجموعة لنتائج مالية قوية في الربع الثاني من 2023، محققين نمواً في الإيرادات بنسبة 66% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 2.1 مليار درهم، وفي إطار مواصلة العمل وفقاً لتوجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة فإننا على الطريق الصحيح نحو تنفيذ خطتنا الاستراتيجية لتنويع أنشطتنا، مستفيدين من تكامل محفظة أعمالنا ومن عمليات الاستحواذ الأخيرة التي أكملناها، مما يمهد الطريق لمواصلة تحقيق النمو وخلق قيمة حقيقية لمساهمينا».

وقال مارتن آروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية - مجموعة موانئ أبوظبي: «حققت المجموعة في الربع الثاني من عام 2023 أداء مالياً قوياً، برز من خلال ارتفاع أرباحها قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 686 مليون درهم، ما يعكس التزامنا بمواصلة تحقيق النمو المستدام، عبر توسيع نطاق خدماتنا وتعزيز رقعة انتشارنا جغرافياً. وتوازياً مع ذلك سنواصل العمل، وفق برنامجنا الواعد لتعظيم الإنفاق الرأسمالي، مخصصين في سبيل ذلك 1.8 مليار درهم،خلال الربع الثاني من عام 2023، مما سيسهم في تلبية تطلعاتنا للنمو في المستقبل».

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