هوتيل آند كيترينج: نزلاء فنادق دبي يميلون إلى الإقامة الطويلة

المصدر: دبي - البيان

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أكد تقرير لمجلة هوتيل آند كيترينج Hotel&Catering أنه إلى جانب زيادة إشغالات فنادق دبي، كان هناك ميل للنزلاء للإقامة الطويلة فيها.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد سكان دبي بمقدار 50000 نسمة في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، ما يعد مؤشراً على النجاح المستمر للإمارة وجاذبيتها العالمية.

وبحسب التقرير؛ شهدت المدينة أيضاً زيادة 28.5 % في الإيجارات على مدار الـ 12 شهراً الماضية، وهو مؤشر بارز آخر على الإقبال المتزايد وازدهار مجتمع المغتربين.

وبحسب التقرير أثار النمو السكاني وسوق العقارات المتنامي اهتماماً بتنويع خيارات السكن، مع ميل المزيد من الأشخاص نحو استئجار الشقق الفندقية للإقامة الطويلة، والالتزام بعقود الإيجار لمدد قد تصل إلى 12 شهراً. ومع تدفق الاستثمارات الأجنبية على السوق المحلية، ترسخ دبي مكانتها وجهة لريادة الأعمال، فيما يبحث المستثمرون والمقيمون على خيارات للمعيشة مرنة.

وقال جيمس بريتشفورد نائب الرئيس التجاري لمجموعة منتجعات وفنادق إنتركونتيننتال: تقدم مجموعة فنادق إنتركونتيننتال في دبي للباحثين عن خيارات الإقامة الطويلة مجموعة واسعة من الخيارات. فقد صُممت علاماتنا المتنوعة وعروضنا المحلية بعناية لتلائم احتياجات مجتمع المغتربين العالمي، مما يضمن تمتع العائلات والمهنيين الشباب والعاملين عن بُعد بخيارات الإقامة المرنة.

وتوفر العلامة وسائل الراحة المنزلية جنباً إلى جنب الراحة التي يوفرها الفندق؛ حيث توفر خدمة الواي فاي المجانية، والوصول إلى المطاعم القريبة، ومرافق غسيل الملابس، ومساحات العمل المشتركة المخصصة للضيوف المقيمين لفترة طويلة.

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