تعاون بين مبادرة بيرل والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعاونت مبادرة بيرل، المنظمة غير الربحية التي تستهدف تحسين المساءلة والشفافية المؤسسية في منطقة الخليج، مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لعقد حلقتي نقاش هدفتا إلى رفع مستوى التنافسية والاستدامة في الشركات الناشئة والمؤسسات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة، وذلك من منطلق التزام مبادرة بيرل بإرساء منظومة أعمال متينة راسخة في المنطقة.

وقال محمد الموسى مدير برامج في مبادرة بيرل: «طرحت حلقتا النقاش اللتان عقدتا بالسعودية رؤىً وأفكاراً قيّمة أبرزت ضرورة تصميم خدمات ومنتجات تكنولوجيا مالية تلبي الاحتياجات الخاصة بمنطقة الخليج. ونحن سعيدون جداً بتنسيق هذه النقاشات المثمرة وبمساهمتنا في تنمية منظومة الشركات الناشئة التكنولوجية الصاعدة واستدامتها في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج».

وتكرس مبادرة بيرل جهوداً حثيثة للتوعية بأهمية بناء ثقافة مؤسسية تقوم على المساءلة والشفافية للشركات وجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك للشركات الدولية والشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات التكنولوجية ولشريحة الشباب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز