مركز دبي التجاري يستضيف «جلفود للتصنيع» في نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

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يستضيف مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر فعاليات معرض جلفود للتصنيع أضخم فعالية تجارية متخصصة في ابتكارات المكونات وحلول الآلات لقطاع الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ويعود المعرض، وهو أكبر فعالية متخصّصة بالمأكولات والمشروبات في المنطقة إلى دبي، ليتيح للمهتمين فرصة لقاء أبرز المورّدين من أكثر من 60 دولة واستكشاف أحدث التطورات في قطاع تصنيع المأكولات والمشروبات.

ويشارك في هذا المعرض أكثر من 1600 مورّد يقدّمون مختلف مكوّنات الطعام وأدوات تحضيره وتغليفه ونقله، مع توفير حلولٍ مبتكرة للمشاركين بأسعارٍ تنافسية. إنها المنصّة المثالية لبناء العلاقات مع خبراء في هذا القطاع والتعرّف على أحدث التقنيات لزيادة الإنتاج وتحسين نوعيته

كان مركز دبي التجاري العالمي شهد إقامة الدورة الـ 28 من معرض جلفود، الفعالية الأكبر في العالم لتوريد الأغذية والمشروبات، وذلك في الفترة ما بين 20 وحتى 24 فبراير من العام الجاري. وجمع المعرض أبرز الجهات الفاعلة في قطاع الأغذية والمشروبات من جميع أنحاء العالم في دبي لرسم الملامح المستقبلية للقطاع الذي يشهد تطوراً متسارعاً.

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