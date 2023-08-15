11.8 ملياراً مبيعات عقارية بـ«الخليج التجاري» منذ مطلع 2023

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

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بلغت المبيعات العقارية في منطقة الخليج التجاري بدبي 11.8 مليار درهم عبر 5359 صفقة منذ مطلع العام الجاري، فيما تجاوزت قيمة أغلى صفقة في المنطقة الـ456 مليون درهم لأرض سكنية مساحتها 5289.6 متراً مربعاً.

وأظهرت بيانات دائرة الأرضي والأملاك بدبي، أن المبيعات الجاهزة استحوذت على الحصة الأكبر من قيمة المبايعات العقارية في الخليج التجاري وذلك عبر 2967 صفقة بقيمة 7.06 مليارات درهم.

وبلغت قيمة المبيعات على الخارطة 4.75 مليارات درهم عبر 2392 صفقة، فيما كانت أبرز الصفقات على الخارطة بيع وحدة فندق بقيمة 125 مليون درهم، تلاها بيع شقة بقيمة 47.2 مليون درهم.

الأراضي

وتجاوزت مبيعات الأراضي في منطقة الخليج التجاري الـ2.14 مليار درهم عبر 14 صفقة، وكانت الصفقة الأعلى قيمة بـ456 مليون درهم لأرض سكنية تبلغ مساحتها 5289.6 متراً مربعاً، والصفقة التي تليها من حيث القيمة بـ220 مليون درهم لأرض سكنية أيضاً مساحتها 10061.39 متراً مربعاً.

الشقق

وبالنسبة لمبيعات الشقق السكنية في منطقة الخليج التجاري، سجلت قيمة بلغت 7.3 مليارات درهم عبر 4117 صفقة، فيما كانت أغلى صفقة بـ47.2 مليون درهم في مشروع جميرا ليفينغ بزنس باي، والصفقة التي تلتها بقيمة 40 مليون درهم في مشروع فولانتي.

الشقق الفندقية

وتجاوزت قيمة مبيعات الشقق الفندقية منذ مطلع العام الجاري الـ648 مليون درهم عبر 228 صفقة، وأغلى صفقة كانت بقيمة 125 مليون درهم لوحدة فندقية في مشروع لاكجري فاميلي ريزيدنس 2، والصفقة التي تلتها بقيمة 9.8 ملايين درهم في مشروع لشركة أمنيات العقارية.

الغرف الفندقية

وفيما يتعلق بمبيعات الغرف الفندقية، سجلت قيمة 206 ملايين درهم عبر 165 صفقة منذ بداية العام الجاري، وأغلى غرفة كانت بقيمة 3.8 ملايين درهم في مشروع أبراج داماك.

المكاتب والمتاجر

وبلغت مبيعات المكاتب في منطقة الخليج التجاري 1.3 مليار درهم عبر 782 صفقة، وكانت أبرز صفقة بقيمة 22.4 مليون درهم، تلتها صفقة بقيمة 19 مليون درهم في مشروع THE OPUS التابع لشركة أمنيات. أما مبيعات المتاجر فقد بلغت 132 مليون درهم عبر 53 صفقة، وأغلى صفقة كانت بقيمة 22.7 مليون درهم في منطقة باي سكوير تلتها صفقة بقيمة 6 ملايين في المنطقة نفسها.

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