أسعار الذهب تستقر في الإمارات وتتراجع عالمياً

المصدر: دبي - محمود حسن

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شهدت أسعار الذهب في الإمارات، أمس استقراراً مع بلوغ سعر الذهب عيار «غرام 24» 231.75 درهماً، بينما سجل سعر الذهب عيار «غرام 22» عند مستوى 214.50 درهماً.

وتراجع سعر الذهب عيار «غرام 21» إلى 207.75 دراهم، وسجل الذهب عيار «غرام 18» نحو 178.00 درهماً.

أما عالمياً، فتراجعت أسعار الذهب لأدنى مستوى لها في أكثر من 5 أسابيع بعدما ارتفع الدولار وعوائد السندات قبل النشر المرتقب هذا الأسبوع لمحضر اجتماع مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي لشهر يوليو، والذي قد يوفر مؤشرات من شأنها توجيه التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة في المستقبل.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 1912.29 دولاراً للأوقية (الأونصة) في التداولات وهو أدنى مستوى له منذ 7 يوليو كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 1944.2 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 22.59 دولاراً للأوقية، وهو معدل لم يتم تسجيله منذ 6 يوليو. وهبط البلاتين 0.5 % إلى 908.02 دولارات، فيما استقر البلاديوم عند 1293.29 دولاراً.

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