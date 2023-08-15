«موديز» تؤكد قوة تصنيف «أبيكورب» مع نظرة مستقبلية مستقرة

المصدر: الرياض - البيان

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أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب»، تعمل في قطاع الطاقة، أن «موديز لخدمات المستثمرين»، قد أعادت تأكيد تصنيفها الائتماني مصدراً طويل الأجل عند (Aa2) مع نظرية مستقبلية مستقرة.

ويعكس تصنيف «موديز» الوضع المالي القوي لـ«أبيكورب» والمدعوم بربحيتها العالية، وكذلك العائدات على حقوق المساهمين، والتي بلغت في المتوسط 5,6%، بزيادة ثلاث نقاط مئوية عن المتوسط على الرغم من ظروف التشغيل الصعبة، كما تفوق متوسط العائد على الأصول للشركة مقارنة بأقرانها، حيث بلغ 1,8% في عام 2022 بالتناسب مع متوسط الشركة، خلال السنوات العشر الماضية (2013 - 2022) عند 1,8%.وقال مهدي رزفي، مدير إدارة المخاطر المكلف في «أبيكورب»: «ملتزمون بجعل انكشافنا الائتماني السلبي المتعلق بالتحول العالمي للكربون إلى انكشاف ائتماني إيجابي، من خلال النظر في زيادة حصة القطاعات، التي تحد من الانبعاثات الكربونية في محفظة أصولنا».

وبالإضافة إلى تأكيد التصنيف عند (Aa2) من قبل وكالة موديز فإن «أبيكورب» تحمل تصنيفات (AA) و (AA-) من وكالتي التصنيف الائتماني «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» على التوالي، وهو ما يشير إلى قوة الوضع المالي للشركة.

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