%78.3 نمو إيرادات «تريستار» النصفية إلى ملياري درهم

المصدر: دبي - البيان

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سجلت مجموعة «تريستار» للخدمات اللوجستية المتكاملة، التي تتخذ من دبي مقراً لها زيادة كبيرة بنسبة 78.3 % في الإيرادات الموحدة، لتصل إلى 554 مليون دولار (2.03 مليار درهم)، بينما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 33.1 %، لتصل إلى 101 مليون دولار (370.8 مليون درهم) اعتباراً من يونيو 2023.

ونمت جميع قطاعات الأعمال بوتيرة رقمين، مع قطاع مزرعة الوقود على وجه الخصوص، مسجلاً نمواً كبيراً، بسبب مساهمة شركة تخزين الزئبق الدولية، التي تم الحصول عليها مؤخراً، بالشراكة مع جلينكور.

وقال يوجين ماين، الرئيس التنفيذي لمجموعة تريستار: «إن الاستحواذ على حصة بنسبة 51 % في شركة إتش جي ستورنج إنترناشيونال، التي تم الانتهاء منها في أغسطس 2022، والسوق البحرية القوية، والأداء الجيد لقطاع النقل البري (+ 23 % على أساس سنوي)، هو أحد الأسباب الرئيسية للأداء القوي المسجل في الأشهر الستة الأولى من هذا العام».

وتابع: «نحن واثقون بأن النصف الثاني من عام 2023 لن يؤكد فقط النمو القياسي لمجموعتنا، لكنني أعتقد أنه بفضل المبادرات العديدة، التي تم وضعها خلال عام 2022، سيغذي نمواً إضافياً للمجموعة في السنوات المقبلة، وتواصل «تريستار» استكشاف الدخول إلى أسواق جديدة ومنتجات جديدة في سعيها لتنفيذ مبادرات خفض انبعاثات الكربون عبر عملياتها».

وأردف: «يتم تطوير إزالة الكربون من أسطول الطرق لدينا على مراحل، حيث نستكشف التقنيات الحديثة، والوقود الصديق للبيئة والفعال من حيث التكلفة، لضمان بقائنا قادرين على المنافسة في السوق. على المدى الطويل تواصل الفرق استكشاف خيارات مثل خلايا وقود الهيدروجين والمركبات الكهربائية والوقود المزدوج، ومركبات الوقود الحيوي، التي يمكنها خفض المستويات الحالية للانبعاثات».

وأضاف: «نستعد لتحويل ما يقرب من 10 % من أسطولنا الساحلي، لتصبح سفنا ًهجينة ستخفض الانبعاثات بنسبة 50 %، وتشرف على تصميم وهندسة بارجة كهربائية هجينة من المقرر إطلاقها في المياه الساحلية لدولة الإمارات في عام 2024».

وتأسست تريستار في عام 1998 في الإمارات وتعمل اليوم في 29 دولة حول العالم.

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