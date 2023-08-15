«سالك» و«إمباور» يتصدران ارتفاعات أسهم سوق دبي

المصدر: دبي- محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

اجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، سيولة جاوزت 1.8 مليار درهم موزعة بواقع 1.53 مليار درهم في سوق أبوظبي و301.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 684.5 مليون سهم عبر تنفيذ 28.7 ألف صفقة.

سوق دبي

تصدر سهما «إمباور» و«سالك» ارتفاعات 11 سهماً بسوق دبي المالي، أمس، وارتفعا 3.8%، 2.2% على التوالي. واستحوذ سهما «الإمارات دبي الوطني» و«إعمار العقارية» على 27.9% من سيولة سوق دبي المالي الإجمالية البالغة 301.3 مليون درهم. وشهد سوق دبي المالي، بختام جلسة أمس، ارتفاع أسهم شعاع كابيتال 5.1%، واكتتاب القابضة 4.5%، ووطنية 2.2%، والإمارات دبي الوطني 1.2%، مغلقاً عند سعر 17 درهماً.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 4058.79 نقطة، في ختام جلسة أمس، متراجعاً بنسبة 0.14%.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب غير العرب من الأسهم بنهاية الجلسة نحو 99.6 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 68.9 مليون درهم. وبلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب غير الخليجيين نحو 22.4 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 26.19 مليون درهم، أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 22.3 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 51.8 مليون درهم.

ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب غير الإماراتيين من الأسهم خلال الجلسة نحو 144.3 مليون درهم لتشكل ما نسبته 47.9% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 146.9 مليون درهم لتشكل ما نسبته 48.7% من إجمالي قيمة المبيعات.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية «فادجي» عند مستوى 9848.32 نقطة، ليتراجع في ختام الجلسة بنسبة 0.32%.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم اﻻتحاد للتأمين 13.8%، وفودكو الوطنية 6.6%، وبرجيل القابضة 2.6%، وأمريكانا للمطاعم 2.5%، وكيو القابضة 2.2%، وزاد سهم طاقة 1.5% بعد إعلان الشركة عن تحقيق صافي دخل نحو 13.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2023، بزيادة قدرها 9.2 مليارات درهم، وصعد طيران أبوظبي 1.6%، وأبوظبي الإسلامي 1.3%، وأغذية 1.2%، وأدنوك للغاز 1.1%، وأدنوك للإمداد 0.53%.

وحصد سهم «كيو القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بنحو 403.8 ملايين درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة جاوزت 224.5 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 114.9 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز