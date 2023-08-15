28.4 ملياراً تمويلات البنوك للقطاعين التجاري والصناعي في 5 أشهر

المصدر: أبوظبي ـ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفع حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، بنحو 28.4 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي. ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة، إلى 745.5 مليار درهم نهاية مايو الماضي، مقابل نحو 717.1 مليار درهم نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 4 % خلال 5 أشهر.

وزاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي التجارة والصناعة على أساس شهري 1.11 % أو ما يعادل 8.2 مليارات درهم، مقابل 737.3 ملياراً أبريل الماضي، بينما زاد على أساس سنوي 3.3 % أو ما يعادل 23.9 مليار درهم مقارنة بنحو 721.6 مليار درهم مايو 2022.

وتشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة، والمتوسطة.

ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة ما نسبته 90.3 % من الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين والبالغ 825.6 مليار درهم نهاية مايو، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.7 % بما قيمته 80.1 مليار درهم.

ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 370.1 مليار درهم بنهاية مايو، فيما بلغ 353.7 مليار درهم للبنوك بدبي

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز