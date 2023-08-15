«رؤيا للتطوير العقاري» تطلق عملياتها في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «رؤيا للتطوير العقاري»، الشركة المطورة للمشاريع العقارية الفاخرة، أنها بدأت عملها في سوق دبي العقارية.

وكشفت الشركة عن مشروعها الافتتاحي - «س ل س ريزيدنسس في نخلة جميرا»، لتجلب بذلك ثاني عقار سكني مستقل للعلامة التجارية، ومن المقرر افتتاح المشروع في عام 2026. ستؤدي الشراكة بين «رؤيا للتطوير العقاري» و«إينيسمور»، شركة الضيافة الأسرع نمواً في مجال الضيافة، إلى إنشاء مساكن تقدم تجربة سكنية مع أجواء مرحة، وفنون طهي، وديكورات ولمسات تصاميم مميزة.

وتولي «رؤيا» قيمة كبيرة لتحقيق التوازن بين التطورات الحديثة في الهندسة المعمارية والتقنيات، وبين الأناقة الكلاسيكية. وكما يوحي اسم الشركة، فإنها تعمل وفقاً لرؤية ملهمة تجسّد الانسجام في حياة تجمع بين الأناقة الكلاسيكية والمرافق العصرية.

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