«جودادي» تطلق امتداد نطاق الذكاء الاصطناعي في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة جودادي GoDaddy، المتخصصة في تمكين رواد الأعمال والمدرجة في بورصة نيويورك إطلاق امتداد النطاق AI. في الإمارات.

وتوفر هذه الإضافة الجديدة العديد من الفرص أمام الأفراد والمطورين والشركات الناشئة ومؤسسات الأبحاث، بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي والنمو المتسارع الذي يشهده الذكاء الاصطناعي. ووضعت لإمارات رؤية واضحة وطموحة للذكاء الاصطناعي انعكست بإطلاقها استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.

وتنشط الدولة حالياً في دفع عجلة التطور التكنولوجي في إطار سعيها لتحقيق الريادة العالمية ضمن مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031. كما تسعى إلى مضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 11.7 % إلى ما يزيد عن 20 % خلال السنوات العشر القادمة. وتوفر نطاقات الذكاء الاصطناعي AI.

العديد من المزايا للشركات الصغيرة في مختلف القطاعات، إذ تتيح لها تسليط الضوء على خبراتها في مجالي التكنولوجيا والابتكار أمام العملاء والجهات المعنية على حدٍّ سواء، فضلاً عن كونها وسيلة قوية لترويج العلامات التجارية.

ويأتي إطلاق نطاقات الذكاء الاصطناعي AI. في الإمارات بالتوازي مع المساعي المستمرة للشركة لدعم المشهد المزدهر للذكاء الاصطناعي، مما يسهل على الشركات والمبتكرين بناء حضور رقمي قوي في هذا القطاع سريع النمو.

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