«عزيزي» تحتفي بتسليم مشروع «بيرتون» بالفرجان

المصدر: دبي - البيان

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تحتفل شركة عزيزي للتطوير العقاري بتسليم مشروعها «بيرتون» السكني في قلب الفرجان، إحدى مناطق النمو الناشئة بدبي.

ويتكون المشروع من 190 استوديو، و41 شقة من غرفة واحدة، و14 شقة من غرفتين، إضافة إلى 16 وحدة بنتهاوس. وكانت الشركة باعت المشروع بالكامل 100 % منذ الربع الثالث 2022 لمستثمرين ينتمون إلى 49 جنسية مختلفة.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: على ضوء طفرة النمو الملحوظة التي يشهدها قطاع دبي العقاري حالياً، نفخر بإكمال مشروع بيرتون بالفرجان.

إن جهودنا لا تنحصر على عمليات البناء التقليدية، بل نطمح إلى إثراء الحياة والارتقاء بمكانة دبي العقارية على الساحة العالمية، وتطوير مشاريع سكنية وتجارية تحفز نمو هذا القطاع المتطور. ومع احتفالنا بتسليم هذا المشروع، سنواصل تركيزنا على مواصلة نمونا وتسليم العديد من المشاريع هذا العام.

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