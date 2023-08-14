تايغر العقارية تبدأ تسليم وحدات مشروع «V تاور»

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة تايغر العقارية عن الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية في مشروع «V تاور» الواقع في منطقة الليوان في إمارة دبي، والبدء بتسليم وحداته للمشترين والمستثمرين.

وقد بلغت التكلفة الاستثمارية لمشروع «V تاور» 180 مليون درهم، ويتكون من 17 طابقاً، ويضم وحدات سكنية إضافة إلى 3 طوابق لمواقف السيارات، وتتنوع الوحدات السكنية في المشروع بين استوديو، غرفة نوم وصالة، غرفتين نوم وصالة، ثلاث غرف نوم وصالة، و3 غرف نوم مع صالة دوبليكس أيضاً، بإجمالي 370 وحدة سكنية.

ويضم المشروع العديد من الخدمات المتنوعة التي تخدم السكان والقاطنين به مثل حوض للسباحة، منطقة للعب الأطفال، وغيرها من المرافق الخدمية.

وقال المهندس عامر وليد الزعبي: يعتبر مشروع «V تاور» أحد المشاريع المهمة التي جرى الانتهاء من تنفيذها مؤخراً بحسب الجدول الزمني المحدد، وسعداء ببدء تسليم الوحدات السكنية للمشترين والمستثمرين الذين سيبدؤون قريباً بالانتقال للعيش والإقامة في وحدات المشروع.

وأضاف الزعبي: لقد استغرق إنشاء البرج سنتين ونصف السنة، وجرى بيع جميع وحداته للمشترين والمستثمرين خلال مدة زمنية قصيرة جراء الإقبال الكبير عليه بسبب أسعاره المناسبة وموقعه المتميز، حيث كان البيع متاحاً لجميع الجنسيات، وجرت أعمال البناء والتشييد حسب الجدول الزمني المحدد، وباستخدام أفضل مواد التشطيب لتوفير إقامة ممتعة لجميع القاطنين بالمشروع.

وتابع الزعبي: إن ثقتنا العالية في القطاع العقاري في الإمارات، والطلب المتواصل على شراء الوحدات السكنية، قد دفعنا لإطلاق المزيد من المشاريع السكنية لتلبية الطلب على الوحدات النوعية التي تحرص شركة تايغر العقارية على تطويرها وتنفيذها، حيث شهدنا إقبالاً كبيراً على مختلف مشاريعنا التي أطلقناها طوال السنوات الماضية، ونتوقع أن نحقق مبيعات مرتفعة بها جراء الطلب الكبير والمتواصل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز