«إي آند» توزع أرباحاً نقدية 40% عن النصف الأول

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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عقد مجلس إدارة مجموعة الإمارات للاتصالات «إي آند» &e اجتماعه اليوم.

وخلال الاجتماع وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بنسبة 40% (ما يعادل 40 فلساً/ للسهم) من رأس المال عن النصف الأول 2023.

كما وافق مجلس الإدارة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، على البيانات المالية للشركة في فترة النصف الأول من العام، والمنتهية في 30 يونيو 2023.

ووصلت إيرادات «إي آند» الموحدة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 26.6 مليار درهم، بنمو سنوي بلغت نسبته 1.1%، في حين بلغت أرباحها الصافية الموحدة 4.7 مليارات درهم، فيما بلغت أرباحها قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء 12.8 مليار درهم، وبهامش أرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 48%. ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح مرحلية عن النصف الأول بقيمة 40 فلساً للسهم الواحد.

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