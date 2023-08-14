أسعار الذهب في الإمارات تستقر.. وعالمياً تتراجع

المصدر: دبي - محمود حسن

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شهدت أسعار الذهب في الإمارات، اليوم الإثنين 14 أغسطس، استقراراً في الأسعار.

ووفقاً لأسعار اليوم فقد وصل سعر الذهب عيار «غرام 24» إلى 231.75 درهماً، بينما سجل سعر الذهب عيار «غرام 22» عند مستوى 214.50 درهماً، وتراجع سعر الذهب عيار «غرام 21» إلى 207.75 دراهم، وسجل الذهب عيار «غرام 18» نحو 178.00 درهماً.

وعالمياً، تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أكثر من خمسة أسابيع بعدما ارتفع الدولار وعوائد السندات قبل النشر المرتقب هذا الأسبوع لمحضر اجتماع مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي لشهر يوليو تموز، والذي قد يوفر مؤشرات من شأنها توجيه التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة في المستقبل.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1912.29 دولاراً للأوقية (الأونصة) في التداولات وهو أدنى مستوى له منذ السابع من يوليو كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1944.20 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 22.59 دولاراً للأوقية، وهو معدل لم يتم تسجيله منذ السادس من يوليو تموز. وهبط البلاتين 0.5 في المئة إلى 908.02 دولارات، فيما استقر البلاديوم عند 1293.29 دولاراً.

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