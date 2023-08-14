136 مليون درهم أرباح إنفيكتوس للاستثمار في النصف الأول

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة إنفيكتوس للاستثمار العاملة في مجال الأغذية الزراعية، عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي. وشهدت الشركة ارتفاعاً ملحوظاً في نمو الأعمال وتنويع عملياتها ومنتجاتها وأسواقها.

وحققت الشركة خلال النصف الأول من عام 2023، إيرادات تزيد قيمتها عن 4.2 مليارات درهم بزيادة 30%، بالإضافة إلى ما يزيد عن 208 ملايين درهم في إجمالي الأرباح، وصافي أرباح بمعدل 136 مليون درهم. وبلغت قيمة الإيرادات الناجمة عن عملياتها في أفريقيا ما يزيد عن 2.7 مليار درهم، تليها إيرادات عملياتها في الشرق الأوسط والتي وصلت قيمتها إلى 1.2 مليار درهم، بينما شهدت مبيعاتها في آسيا ارتفاعاً ملحوظاً، وصولاً إلى معدل 264 مليون درهم.

ويعتبر القمح المساهم الأكبر في هذا النمو بفضل مبيعاته التي تخطت حاجز 1.7 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 17٪ في الفترة التي شملها التقرير.

وحققت المنتجات الجديدة في محفظة أعمال إنفيكتوس للاستثمار، بما في ذلك فول الصويا والذرة والشعير وزيت عباد الشمس، مبيعات تزيد عن 1.5 مليار درهم، مقارنة مع لا شيء في نفس الفترة من العام الماضي.

وواصلت الميزانية العمومية لشركة إنفيكتوس نموها خلال النصف الأول من عام 2023، مرتفعة إلى 2.86 مليار درهم تزامناً مع نمو الأعمال، بالإضافة إلى الحفاظ على رافعة مالية متماسكة مع تنامي قيمة الأسهم لتتخطى حاجز 990 مليون درهم.

وركزت إنفيكتوس على توليد النقد وتحسين التدفق النقدي الصافي من الأنشطة التشغيلية في الأشهر الثلاثة الماضية بأكثر من 300 مليون درهم.

وقال أمير داوود عبد اللطيف الرئيس التنفيذي لشركة إنفيكتوس للاستثمار: «يسرنا الإعلان عن إحراز تقدم ملحوظ في أهدافنا المؤسسية خلال الربع الثاني من هذا العام. وقد تمكّنا من تطوير عملياتنا رغم انخفاض أسعار السلع الأساسية، وذلك بفضل تركيزنا وحرصنا على استكشاف فرص جديدة عبر مجالات متنوعة، بما في ذلك المنتجات الجديدة المتداولة واكتساب حصص سوقية في أسواق عالمية متنوعة، ما ساهم في نمو إيراداتنا الإجمالية على نحو متوافق مع أهدافنا الاستراتيجية. ويسعدنا في هذا الإطار، الإعلان عن التزامنا بتنفيذ استراتيجيات فعالة لضمان النمو المستدام لأعمالنا مستقبلاً».

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