«دبي لصناعات الطيران» تستحوذ على محفظة تضم 64 طائرة «بوينج 737 ماكس»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دبي لصناعات الطيران المحدودة» أن إحدى الشركات التابعة لها وقعت اتفاقية نهائية للاستحواذ على حقوق وفوائد والتزامات محفظة مكونة من 64 طائرة بوينج 737 ماكس من شركة فرعية مملوكة بالكامل لمجموعة شركات تأجير الطائرات الصينية القابضة «CALC». وتتضمن المحفظة طرازات 737-8 و737-9 و737-10. ومن المقرر أن يتم تسليم الطائرات بين عامي 2023 و2026. ولم يتم الكشف عن بنود الصفقة.

وتوفر طائرات 737 ماكس كفاءة معززة وأداءً بيئياً محسناً مع راحة أكبر للركاب في سوق طائرات الممر الواحد. وتأتي هذه الطائرات مجهزة بمحركات CFM International LEAP-1B وجنيحات مزودة بتكنولوجيا متقدمة، وهو ما يقلل استهلاكها للوقود وانبعاثاتها بنسبة 20% مقارنةً بالطائرات التي تحلّ محلها. وتعد طائرة 737-10 أكبر طراز في عائلة 737 ماكس ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 230 راكباً، كما أنها قادرة على التحليق لمسافة تصل إلى 3300 ميل، ما يجعل هذه الطائرة الموفرة للوقود قادرة على تغطية 99% من مسارات طائرات الممر الواحد.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «يسعدنا أن نكون قادرين على إبرام هذه الصفقة مع CALC للحصول على محفظة فريدة من الطائرات ذات الممر الواحد الموفرة للوقود والمجهزة بتكنولوجيا جديدة بنسبة 100%.

من ناحية المبدأ، ستؤدي هذه الصفقة إلى زيادة نسبة التكنولوجيا الجديدة والطائرات الموفرة للوقود في أسطول طائراتنا المملوكة من 50% إلى نحو 66%».

وتابع: «ستضيف هذه الصفقة الثقة إلى مسار نمونا. فمن حيث المبدأ، ستزيد هذه الصفقة أسطولنا من الطائرات المملوكة والمدارة وقيد التسليم والمفوض بإدارتها إلى نحو 550 طائرة، بقيمة 20 مليار دولار أمريكي».

وأردف: «ستتيح لنا هذه الصفقة أيضاً تعميق علاقتنا الحالية مع بوينج وCFM International. فمنذ إنشائها وتضمين هذه الصفقة، استحوذت دبي لصناعات الطيران وتلتزم بالاستحواذ على ما يقرب من 500 طائرة بوينج. ونتطلع إلى تنمية هذه العلاقة بشكل أكبر في السنوات المقبلة».

وقال: «إن ما يقرب من 20% من المحفظة المستحوذ عليها مؤجرة لعملاء من شركات الطيران الذين هم أيضاً عملاء حاليون لشركة دبي لصناعات الطيران، ونتطلع إلى توسيع علاقتنا معهم. وستتم إدارة باقي محفظة الأصول المستحوذ عليها مباشرةً من قبل دبي لصناعات الطيران في الأرباع السنوية القادمة».

ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة في الربع الثالث من عام 2023، وليس متوقعاً أن يكون لها أي تأثير على كفاية رأسمال الشركة والسيولة ونسب التمويل.

وقد تولت كل من «ميل بنك إل إل بي» و«كيه بي إم جي أيرلندا» مهمة المستشار لدبي لصناعات الطيران في هذه الصفقة.

البيانات التطلعية

قد تشكل بعض المعلومات الواردة في هذا البيان الصحفي «بيانات تطلعية» يمكن تحديدها من خلال استخدام مصطلحات استشرافية، مثل «يجوز» و«سوف» و«ينبغي» و«يمكن» و «يواصل» و«يتوقع» أو «يتنبأ» أو «يخطط» أو «يقدّر» أو «ميزانية» أو «يفترض» أو «محتمل» أو «مستقبلي» أو «يعتزم» أو «يعتقد» أو صيغها السلبية أو المصطلحات المماثلة الأخرى. وتشير هذه البيانات إلى التوقعات والافتراضات الحالية لدبي لصناعات الطيران وتنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة في ما يتعلق بالأحداث أو النتائج أو المخرجات المستقبلية ولا تشكل ضمانات للنتائج المستقبلية أو الوضع المالي. قد تختلف النتائج أو الأداء أو الإنجازات أو الظروف الفعلية مادياً عن تلك الموجودة في الافتراضات والبيانات التطلعية نتيجةً لعدد من العوامل، والعديد منها خارج عن سيطرة دبي لصناعات الطيران.

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