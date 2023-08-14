«ويز إير» تعلن عن مسار جديد لرحلاتها بين لندن ومصر

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «ويز إير» شركة الطيران الاقتصادي المستدامة ومنخفضة التكلفة الأكبر في وسط وشرق أوروبا، عن إضافة مسار جديد لرحلاتها يربط بين مطار لندن لوتون في العاصمة البريطانية لندن ومطار سفنكس الدولي في العاصمة المصرية القاهرة.

ومن المقرر أن تسير «ويز إير» رحلاتها بين القاهرة ولندن اعتباراً من 30 أكتوبر وبمعدل 3 رحلات أسبوعية أيام الإثنين والأربعاء والجمعة، لتتيح الفرصة للمسافرين من السياح والمقيمين في كل من المملكة المتحدة، ومصر للسفر بأسعار تنافسية تبدأ من 59.99 يورو، وتتوفر تذاكر السفر على الموقع الإلكتروني: wizzair.com، وتطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالشركة. وهذا السعر محدد لاتجاه واحد، بما في ذلك الرسوم الإدارية. ويشمل حقيبة يد واحدة (بقياس: 40×30×20 سم)، وتخضع حقيبة الترولي وكل قطعة من الأمتعة المسجلة لرسوم إضافية. وينطبق سعر العرض فقط على الحجوزات التي تتم عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق WIZZ للهاتف المتحرك. مع محدودية المقاعد.

وقالت ماريون جوفروي، المدير الإداري لشركة ويز إير في المملكة المتحدة:«يسرنا إطلاق مسار جديد يربط بين عاصمتي المملكة المتحدة ومصر لتوفير فرصة استكشاف الثقافات الغنية التي تتميز بها الوجهتين بأسعار منخفضة للغاية. كما تؤكد هذه الخطوة، بعد شهر واحد فقط من الإعلان عن إطلاق الوجهات بين المجر وإيطاليا ومصر، التزامنا المستمر بدعم النمو المستدام لقطاع الطيران في كل من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط».

وأضافت جوفروي:«نفخر بدعمنا لرؤية مصر 2030 والمساهمة في تحقيق أهدافها الطموحة، حيث نواصل دفع النمو الاقتصادي من خلال إطلاق وجهات مميزة، ونتطلع إلى الترحيب بأصحاب المغامرة والسفر على متن رحلاتنا خلال الفترة القادمة». تتميز لندن بثقافتها الغنية، وهي مدينة عالمية تشتهر بتاريخها الثري وثقافتها المتنوعة ومعالمها المميزة،

وتعد لندن واحدة من أكثر مدن العالم زيارةً وشهرةً، حيث توفر تجارب سفر عديدة تناسب جميع المسافرين. كما تشمل المدينة معالم شهيرة مثل عين لندن وبيج بن وكاتدرائية سانت بول وبرج لندن وهايد بارك.

وتعد القاهرة مركزاً تاريخياً للثقافة والفن والموسيقى والسينما، وهي أكبر منطقة حضرية في أفريقيا والشرق الأوسط والعالم العربي. وتعرف المدينة باسم«مدينة الألف مئذنة»، إذ تتمز بتنوع المساجد والقلاع والكنائس فيها.

كما تضم جامعة الأزهر التي تعد ثاني أقدم مؤسسة للتعليم العالي. ويمكن للمسافرين زيارة المتحف المصري الذي يضم العديد من القطع الأثرية والآثار التي يعود تاريخها إلى الأسرة السادسة والعشرين.

كما يوجد في القاهرة مجموعة من الآثار بما في ذلك الأهرامات الشهيرة في منطقة الجيزة والمومياوات الملكية والتحف المذهبة التي تعود إلى الملك توت عنخ آمون.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة أعلنت مؤخراً عن إطلاق رحلات جديدة تربط مطار سفنكس الدولي بكل من روما وميلانو وبودابست، وبين الغردقة وكل من لندن وميلانو، لإتاحة الفرصة لمحبي السفر في كل من مصر وإيطاليا والمملكة المتحدة وهنغاريا لاستكشاف وجهات سياحية مميزة.

ويمكن للمسافرين على متن طائرات«ويز إير» استخدام خيار الحجز المرن ويز فليكس عند حجز رحلاتهم. وتمنح هذه الخدمة للعملاء المرونة والراحة عند الاضطرار لإلغاء رحلتهم قبل حتى ثلاث ساعات من موعد المغادرة، مع استرداد كامل المبلغ المدفوع مباشرة على شكل نقاط تُضاف لبطاقة ائتمان الشركة، فضلاً عن تغيير المواعيد والوجهات حسب رغبة العميل ودون قيود.

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