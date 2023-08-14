«إعمار» تبيع 90% من وحدات برجين توأم في خور دبي بوقت قياسي

المصدر: دبي ـ مشعل العباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت شركة إعمار العقارية العمل في أحدث مشاريعها السكنية بإمارة دبي، وذلك في منطقة خور دبي عبر برجين سكنيين هما كريك واترز 1 وكريك واترز 2.

ويعتبر المشروعان توأماً من حيث التصميم، ويتألفان من 50 طابقاً ويضمان مجموعة متنوعة من الشقق والتاون هاوس والبنت هاوس، وسيتم تطوير البرجين في جزيرة الخور التابعة لمشروع دبي كريك هاربور.

أطلق المشروع الأول كريك واترز 1 في أبريل الماضي وبعد الإقبال والطلب الكبير على المشروع من قبل المستثمرين، قامت إعمار بإطلاق المشروع الثاني كريك واترز2 بعد شهر تقريباً.

ونجحت إعمار خلال وقت قياسي في بيع أكثر من 90% من وحدات المشروعين السكنيين على الخارطة، ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الإنشاء والبناء في المشروعين بعد نحو 5 أشهر من الآن، علماً أن موعد التسليم المتوقع سيكون في الربع الأخير من العام 2027.

وإلى جانب إطلالة المشروع الجديد على خور دبي، فإن الطابق الخمسين الأخير من كل برج يضم شقة بينت هاوس مساحتها 8198 قدماً مربعاً وتضم مسبحاً مستقلاً ويتكون من خمس غرف، ونجحت إعمار في بيع الوحدتين بقيمة تصل إلى 20 مليون درهم للوحدة (بإجمالي 40 مليون درهم).

كما يضم كل مشروع 8 وحدات تاون هاوس مستقلة في الطابق الأرضي من كل مشروع، فيما يتكون البرج الواحد من أربع أنواع من الشقق، وبالنسبة لأسعار البرج الأول فتبدأ من 1.6 مليون درهم لغرفة وصالة، و2.2 مليون درهم لغرفتين وصالة، و3 ملايين درهم لثلاث غرف وصالة، و6.2 ملايين درهم لأربع غرف وصالة.

وفيما يتعلق بالبرج الثاني كريك واترز 2 فتبدأ الأسعار من 1.7 مليون درهم لغرفة وصالة، و2.3 مليون درهم لغرفتين وصالة، و3.2 ملايين درهم لثلاث غرف وصالة، و6.2 لأربع غرف وصالة.

ومع إطلاق إعمار لمشروع البرجين الجديدين، سيكونان من أواخر مشاريع الشركة على جزيرة خور دبي، والتي تضم اليوم عدداً من المشاريع المنجزة وأخرى قيد الإنجاز منها فندق العنوان إحدى العلامات الرئيسية الفاخرة للشركة.

وكانت إعمار قد أعلنت في أغسطس من العام 2022، عن استحواذها على كامل رأسمال شركة «دبي كريك هاربور» المالك القانوني لمشروع «دبي كريك هاربور»، وبلغت قيمة الصفقة 7.5 مليارات درهم تدفع بالتساوي نقداً وبأسهم في شركة إعمار العقارية لشركة دبي القابضة (البائع)، مما يجعل دبي القابضة ثاني أكبر مساهم في إعمار.

ومن الجدير بالذكر، أن مشروع «دبي كريك رزيدنسز»، تم إطلاقه بالشراكة بين كل من «إعمار العقارية» و«دبي القابضة» في أكتوبر 2014، وهو أول المجمعات السكنية ضمن مشروع «خور دبي».

وسجلت إعمار العقارية في الربع الأول من 2023 إيرادات بلغت 6.3 مليارات درهم، مدعومة بالنشاط الذي يشهده القطاع السياحي، ومبيعات تجارة التجزئة، فضلاً عن الارتفاع في الطلب على المشاريع العقارية في دبي، كما حققت الشركة مبيعات عقارية في الربع الأول من العام الجاري بلغت قيمتها 9.2 مليارات درهم بزيادة قدرها 11% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، كما بلغ حجم المبيعات المتراكمة من المشاريع العقارية 55.7 مليار درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز