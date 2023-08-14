مونتينغرو تسعى للاستفادة من التجربة التنموية الإماراتية

المصدر: دبي - سيد صالح

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أكد ملادين بويانيتش، القائم بأعمال سفارة جمهورية الجبل الأسود (مونتينغرو) لدى الإمارات، أن بلاده تتطلع إلى مزيد من التعاون مع الإمارات كي تتعلم من تجربتها الثرية فيما يتعلق بتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأجرى بويانيتش مقابلة حصرية مع «البيان»، تطرق فيها إلى آفاق التعاون وتوطيد العلاقات بين بلاده والإمارات، ذلك أن مونتينغرو ترغب بالاستفادة من تجربة الإمارات التنموية.

وقال بويانيتش: «نتعلم في مونتينغرو من الإمارات كيف نبني اقتصاداً قوياً وعصرياً استناداً إلى رؤية سليمة، حيث نحتاج إلى مثل هذه الرؤية كي نبني بلداً متطوراً».

وأضاف بويانيتش: « على الرغم من أن مونتينغرو بلد صغير؛ إذ تقل مساحته عن 14 ألف كيلومتر مربع، ولا يتجاوز عدد سكانه 650 ألف نسمة، فإنه أيضاً بلد يمتلك إمكانات التطور، بحكم وقوعه في أوروبا، فضلاً عن الرغبة القوية لدى قياداته في تحقيق تغير ملموس في شكل الحياة في مونتينغرو، وهو ما يقتضي البدء في بناء اقتصاد قوي، ونرغب في التعلم من تجربة الإمارات في هذا الشأن».

وتحدث بويانيتش عن اقتصاد مونتينغرو، فقال: «يعتمد اقتصاد مونتينغرو بالدرجة الأولى على السياحة، فهي تستأثر وحدها بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، الذي تُقدّر قيمته بنحو 5 مليارات دولار سنوياً. ويتجاوز عدد زوارنا الدوليين مليوني زائر سنوياً. وتأتي الطاقة بعد ذلك في المرتبة الثانية بين مصادر الدخل لدى الدولة».

وتطرق بويانيتش إلى العلاقات بين الإمارات ومونتينغرو، قائلاً: «يبلغ تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين البلدين 15 عاماً، إذ إنها بدأت رسمياً في أبريل 2008. وسارت العلاقات طوال هذه الفترة على نحو رائع، ولا أنسى في هذا الشأن أن أتوجه بالشكر إلى الإمارات على دعمها لبلدي خلال فترة تفشي جائحة «كوفيد 19»، حيث زودتنا بالمعدات الطبية، واللقاحات والأمصال».

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