«فيفيوم القابضة» من دبي تستحوذ على «فيفا سوثبيز ريالتي» في إسبانيا

المصدر: دبي - البيان

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استحوذت شركة فيفيوم القابضة، وهي مؤسسة عائلية وشركة استثمار وشريك استراتيجي مع لوكسبيتات سوثبيز إنترناشونال ريالتي، ويقع مقرها في أي سي دبي بروكفيلد بليس في قلب مركز دبي المالي العالمي، على «فيفا سوثبيز إنترناشونال ريالتي» في إسبانيا.

ويأتي ذلك عقب تأسيس شركة «سوثبيز إنترناشونال ريالتي المملكة العربية السعودية» في منطقة الشرق الأوسط، والاستحواذ على «سوثبيز إنترناشونال ريالتي المملكة المتحدة».

تمتلك فيفا سوثبيز إنترناشونال ريالتي في إسبانيا سبعة مكاتب في كل من بويرتو دي أندراتكس، ومدريد، وكوستا بلانكا، ومايوركا، ومينوركا، وإيبيزا، وفورمنتيرا، كما أضافت فيفا سوثبيز منطقة «الأندلس» إلى قائمة خدماتها ضمن خطة التوسع المستقبلية التي وضعتها.

ويمثل هذا الاستحواذ أول دخول مباشر لشركة «فيفيوم القابضة» مع «سوثبيز إنترناشونال ريالتي» إلى قطاع الوساطة والاستشارات الأوروبية، حيث يضع الشركة في مكانة مهمة لمواصلة النمو ضمن خطط تشمل مكاتب في 14 مدينة ضمن أقاليم رئيسة في السوق الإسبانية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال إيلي خوري المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيفيوم القابضة: «يعتبر الاستحواذ على شركة فيفا سوثبيز إنترناشونال ريالتي خطوة استراتيجية بالنسبة لنا في أعمال السكن والضيافة الفاخرة، حيث يكسبنا التوسع في مناطق جديدة مزايا منافسة ويعزز وجودنا وقدراتنا في هذا المجال، كما يدعم هذا الاستحواذ محفظتنا الحالية، ويعزز قدرتنا على تقديم قيمة استثنائية مميزة على نطاق عالمي، ويرفع من مكانة فيفا سوثبيز إنترناشونال ريالتي، باعتبارها شركة رائدة في قطاع العقارات الفاخرة في إسبانيا».

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