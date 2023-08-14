104 مليارات درهم أرباح 104 شركات مدرجة خلال النصف الأول بارتفاع 27%

المصدر: دبي - محمد عباس

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ارتفعت الأرباح الصافية لنحو 104 شركات وطنية مُدرجة في أسواق المال المحلية إلى 104 مليارات درهم في النصف الأول من سنة 2023، بما يعكس قوة ملاءتها المالية وتمتعها بإيرادات قوية مستفيدة من انتعاش الاقتصاد الوطني.

وأظهر رصد لـ«البيان»، استناداً إلى الإفصاحات المعلنة في مواقع الأسواق المالية، أن الأرباح الصافية للشركات والبنوك المدرجة في الفترة من يناير وحتى يونيو من سنة 2023 زادت إلى 104 مليارات درهم وبنسبة 26.8% (22 مليار درهم)، مقابل أرباح صافية بلغت 82 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2022.

وقفزت أرباح 42 شركة مدرجة في سوق دبي المالي إلى 37.5 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2023، بنمو قدره 47% مقابل نحو 25.5 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2022، بزيادة تعادل 12 مليار درهم.

واستحوذت 62 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية على النصيب الأكبر من مجمل الأرباح بعد تحقيقها أرباحاً صافية بقيمة 66.5 مليار درهم في 6 أشهر بزيادة قدرها 17.8% مقابل 56.5 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2022، ما يعني زيادة تعادل 10 مليارات درهم.

وحصد قطاع البنوك النصيب الأكبر من الأرباح الإجمالية مع تحقيق 15 بنكاً أرباحاً صافية بنحو 38 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2023، بنمو بنسبة 74%، مقارنة بنحو 21.8 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2022.

«الإمارات دبي الوطني»

وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني الشركات الأكثر ربحية، مسجلاً نمواً بنسبة 130% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 12.3 مليار درهم، على خلفية النمو القوي للحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى جانب التحسّن الجيد الذي شهدته أنشطة الإقراض.

«العالمية القابضة»

وحققت «الشركة العالمية القابضة»، صافي أرباح نصفية بنحو 10.4 مليارات درهم، بما يؤكد الزخم المستمر للشركة في تنفيذ استراتيجيتها وتعزيز التزامها تحقيق عائدات أعلى للمساهمين.

وحافظت المجموعة بشكل فعال على مسار نموها، الذي ظهر جلياً في زيادة الإيرادات بنسبة 30.8% مقارنة بالنصف الأول من سنة 2022، مسجلةً 28.7 مليار درهم، لجودة وثبات أصولها بشكل أساسي في قطاعات الخدمات البحرية والتجريف والعقارات والخدمات المالية وما لها من دور بارز في هذا النمو.

«ألفا ظبي القابضة»

ووصلت الأرباح الصافية لشركة «ألفا ظبي القابضة» إلى 10.3 مليارات درهم، بنسبة زيادة وصلت إلى 30% على أساس سنوي.

«أدنوك للغاز»

وسجلت «أدنوك للغاز بي إل سي»، في النصف الأول من سنة 2023 إيرادات بنحو 38.9 مليار درهم، مقارنة بالإيرادات الأولية المعدلة البالغة 48.8 مليار درهم للنصف الأول من سنة 2022، متأثرةً ببيئة التسعير المنخفضة، كما حققت صافي دخل قدره 8.4 مليارات درهم.

«أبوظبي الأول»

ونجح بنك «أبوظبي الأول»، في تحقيق صافي أرباح بنحو 8.1 مليارات درهم، بنمو 65%، عند استثناء أرباح غير متكررة قدرها 3.09 مليارات درهم، من بيع حصة في شركة «ماغناتي»، فيما ترتفع الأرباح للنصف الأول من سنة 2023 بنسبة 2% فقط، عند احتساب الأرباح غير المتكررة في مجمل أرباح النصف الأول من سنة 2022 والبالغة 8 مليارات درهم.

«إعمار العقارية»

وحققت شركة «إعمار العقارية» أرباحاً صافية في النصف الأول من العام الجاري بنحو 4.9 مليارات درهم، بنمو 15%، مقارنة بـ4.3 مليارات درهم في النصف الأول من سنة 2022.

وحققت الشركة مبيعات عقارية بلغت قيمتها 20.2 مليار درهم في النصف الأول، بزيادة 14%، كما بلغ حجم المبيعات المتراكمة من المشروعات العقارية 62.8 مليار درهم. وسجلت الشركة إيرادات في النصف الأول بنحو 12.3 مليار درهم، بتراجع 10%.

«المشرق»

وزاد صافي الأرباح لبنك المشرق في النصف الأول من سنة 2023، بنسبة 150% إلى 3.5 مليارات درهم. وبلغت الأرباح التشغيلية 3.7 مليارات درهم، بزيادة 88% مقارنة بالنصف الأول من سنة 2022، على خلفية نمو الدخل التشغيلي بنسبة 60%، والذي يعكس نمواً قوياً في جميع وحدات الأعمال.

«دبي الإسلامي»

وحقق صافي أرباح مجموعة بنك دبي الإسلامي، في النصف الأول من سنة 2023، نمواً بنسبة 15% ليصل إلى 3.1 مليارات درهم (وهو الأعلى في تاريخ البنك في الفترة المستعرضة) مقارنة بـ2.7 مليار درهم في النصف الأول من سنة 2022.

وارتفع مجمل دخل البنك في النصف الأول من سنة 2023 ليصل إلى 9.3 مليارات درهم، بنمو قوي نسبته 49% على أساس سنوي، مقارنة بـ6.26 مليارات درهم، على خلفية تحقيق دخل قوي من الموجودات التمويلية.

«ديوا»

وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي نتائجها المالية الإجمالية للربع الثاني والنصف الأول من سنة 2023، إذ سجلت الهيئة إيرادات ربع سنوية قدرها 7.3 مليارات درهم وأرباحاً صافية قدرها 1.98 مليار درهم، وبلغت إيرادات الهيئة الإجمالية في ستة الأشهر الأولى 12.7 مليار درهم وصافي الربح 2.7 مليار درهم.

«دبي التجاري»

وأعلن بنك دبي التجاري النتائج المالية للنصف الأول من سنة 2023، إذ حقق أرباحاً صافية بلغت 1.22 مليار درهم للنصف الأول من سنة 2023، بزيادة قدرها 41.5% مقارنة بالفترة المماثلة من سنة 2022.

وأسهمت الزيادة الملحوظة في الإيرادات عبر صافي الفوائد وإيرادات التشغيل الأخرى مدعومة بالنمو القوي في القروض والتسليفات في هذا النمو الكبير في صافي الربح.

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