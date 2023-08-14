104 مليارات أرباح نصف سنوية لـ 104 شركات بنمو 27 %

المصدر: دبي - محمد عباس

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ارتفعت الأرباح الصافية لنحو 104 شركات وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية إلى 104 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري بنمو نحو 27 %.

وبحسب رصد لـ«البيان»، زادت الأرباح الصافية للشركات والبنوك المدرجة بين يناير حتى يونيو الماضيين 26.8 % إلى 104 مليارات درهم مقابل أرباح صافية بلغت 82 ملياراً في النصف الأول من 2022. وارتفعت أرباح 42 شركة مدرجة في «سوق دبي» إلى 37.5 مليار درهم في النصف الأول بنمو 47 % مقابل نحو 25.5 ملياراً في النصف الأول من 2022.

واستحوذت 62 شركة مدرجة في سوق أبوظبي على النصيب الأكبر من مجمل الأرباح بعد تحقيقها أرباحاً صافية بقيمة 66.5 مليار درهم أول 6 أشهر بزيادة 17.8 % مقابل 56.5 ملياراً في النصف الأول من 2022.

وتبوأ قطاع البنوك مرتبة الصدارة في إجمالي الأرباح مع تحقيق 15 بنكاً أرباحاً صافية بنحو 38 مليار درهم في النصف الأول بنمو 74 %، مقارنة بنحو 21.8 مليار درهم في الفترة نفسها من 2022.

وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الشركات الأكثر ربحية، مسجلاً نمواً 130 % إلى مستوى قياسي بلغ 12.3 مليار درهم، فيما حققت الشركة العالمية القابضة، 10.4 مليارات درهم صافي أرباح نصفية.

وارتفعت الأرباح الصافية لشركة ألفا ظبي القابضة 30 % إلى 10.3 مليارات درهم، على أساس سنوي، بينما سجلت أدنوك للغاز بي إل سي، إيرادات نصفية بنحو 38.9 مليار درهم.

وحقق بنك أبوظبي الأول صافي أرباح بقيمة 8.1 مليارات درهم، وحققت «إعمار العقارية» أرباحاً صافية في النصف الأول بنحو 4.9 مليارات درهم، بنمو 15 %.

ونما صافي أرباح بنك المشرق 150 % أول 6 أشهر إلى 3.5 مليارات درهم، فيما حققت مجموعة بنك دبي الإسلامي نمواً 15 % إلى 3.1 مليارات درهم .

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