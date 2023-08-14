«صيف الشارقة».. فرص لجوائز قيّمة

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تشهد عروض «صيف الشارقة 2023»، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة في نسختها الـ20 وتستمر حتى الـ3 من سبتمبر المقبل، تنافساً كبيراً بين مراكز التسوق المشاركة بالحدث على تقديم العديد من الجوائز القيّمة لاستقطاب أكبر عدد من المتسوقين وتسجيل مشاركة متميزة في العروض.

ومع دخول العروض محطاتها الأخيرة يحظى المتسوقون بفرص متميزة للمشاركة في السحوبات على العديد من السيارات الفاخرة وجوائز ثمينة يزيد مجموع قيمتها عن نصف مليون درهم، التي تقدمها مراكز التسوق والأسواق المركزية بالشارقة المشاركة في العروض، إلى جانب الاستمتاع بأوقاتهم خلال أشهر الصيف، مع ما تشهده العروض من مفاجآت تسوق مذهلة، بما فيها التخفيضات الكبرى التي تصل إلى 75 %، على أشهر العلامات التجارية العالمية، ومجموعة من العروض الترفيهية، والأنشطة التسويقية المتميزة.

وبينما تحفل عروض «صيف الشارقة» بالعديد من الجوائز والعروض الترويجية المتميزة التي خصصتها غرفة الشارقة احتفالاً بمرور 20 عاماً على انطلاق الحدث، والتي تشتمل على قسائم مشتريات، وباقات سياحية وفندقية، فضلاً عن السحب الكبير على سيارة نيسان باترول 2023، يقدم «سيتي سنتر الزاهية» للمتسوقين فرصة المشاركة في السحب على سيارة فاخرة من طراز «fronx SUV 2024»، إلى جانب الفوز بالعديد من نقاط «شير» التي تصل قيمتها إلى أكثر من عشرين ألف درهم، في حين يحظى زوار «سيتي سنتر الشارقة» بإمكانية ربح العديد من القسائم المجانية والتخفيضات الإضافية، كما يقدم مركز «صحارى سنتر» 10 قسائم مشتريات بقيمة 15 ألف درهم لكل فائز، إلى جانب إمكانية المشاركة بالسحب على 3 سيارات من طراز سلينج شوت، بينما يتيح مركز «ميغا مول الشارقة» فرصة ثمينة للمشاركة في مسابقة وزنك دراهم، والفوز بالعديد من قسائم المشتريات.

موسم المدارس

ومع اقتراب موسم العودة للمدارس، تستعد غرفة تجارة وصناعة الشارقة لإطلاق فعاليات «عروض العودة للمدارس»، في 23 أغسطس الجاري في مختلف مدن الإمارة.

حدث بارز

وأكد إبراهيم راشد الجروان، منسق عام عروض صيف الشارقة مدير إدارة العلاقات الاقتصادية في غرفة الشارقة، أن «عروض صيف الشارقة» تعد من الأحداث البارزة التي تنظمها غرفة الشارقة منذ سنوات بهدف دعم قطاع تجارة التجزئة في الإمارة، وتحفل بالعديد من الأنشطة التي تُحاكي خطى الإمارة في النهوض بقطاعات التسوق والسياحة العائلية والفنادق، مشيراً إلى أن العروض تمكنت منذ انطلاقها من إعطاء قطاع التجزئة دفعة إيجابية من خلال نجاحها في تنشيط حركة المبيعات بأرقام كبيرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز