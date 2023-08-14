«بوابة الشرق مول» يقدم نشاطات إبداعية لزواره

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن «بوابة الشرق مول»؛ أحد أفضل مراكز التسوق في أبوظبي عن فعاليات موسم العودة للمدارس التي تتضمن العديد من التجارب العلمية المتنوعة التي تتيح للأطفال فرصة التعلم عبر الاكتشاف واللعب.

وخلال الفترة من 18 إلى 25 أغسطس، يستطيع الزوار حضور العروض المسرحية العلمية الممتدة لثمانية أيام، وتشمل العروض ثلاثة مواضيع رئيسية تثير فضول الطلاب وتنشط عقولهم، بما في ذلك الكيمياء، النظام الشمسي والكواكب والكهرباء.

كما ويتم تجهيز منطقة خاصة بالأطفال في بوابة الشرق مول لتقديم ورشتي عمل يومياً. ومن خلال النشاطات سيتمكن الصغار من تطبيق ما تعلموه والتعبير عن أفكارهم الإبداعية عبر العلوم والحرف وجلسات التلوين المرتبطة بالمواضيع المطروحة لكل يوم.

بالإضافة إلى تفرده كوجهة شاملة للتسوق والترفيه في أبوظبي، فقد أثبت بوابة الشرق مول عن دوره الفعال في المجتمع المحلي، حيث يوفر للزوار تجارب شرائية وثقافية وترفيهية وتعليمية ممتعة تضفي القيمة لتفاصيل حياتهم اليومية.

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