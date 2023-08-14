أسبوع مليء بالمرح وفرص الفوز بجوائز «مفاجآت صيف دبي»

المصدر: دبي - البيان

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تقدم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أجندة أسبوعية مليئة بالفعاليات التي لا يمكن تفويتها على مدار الأيام القليلة المقبلة حتى 3 سبتمبر، فلم يتبق على عودة المدارس وانتهاء العطلة الصيفية سوى بضعة أيام، ولكن لا يزال هناك متسع من الوقت للاستفادة من أفضل العروض الترفيهية والفعاليات والصفقات والأنشطة المتميزة مع «مفاجآت صيف دبي».

أفضل العروض

يعتبر دبي فستيفال سيتي مول من أكثر وجهات التسوق شهرة في دبي بفضل موقعه على الواجهة البحرية. ويقدم المول عدداً من المفاجآت هذا الصيف. فإضافة إلى التنوع الهائل في متاجر التجزئة والمطاعم والأطباق المعروضة، تقام العديد من الأنشطة الترفيهية والفعاليات الخاصة على مدار الأيام المقبلة والتي تضمن عودة الزوار مراراً وتكراراً. يمكن الاستمتاع ببعض المرح العائلي مع عودة «شون ذا شيب»، الشخصية المحبوبة لدى الأطفال، إلى المسرح لتقديم عرض حصري للصغار.

وبناءً على الطلب المتزايد عليها، عادت سلسلة ورش العمل الإبداعية المليئة بالمرح في دبي فستيفال سيتي مول. ويمكن حضور دروس الحرف اليدوية المجانية في معرض مهرجان الفنون في الطابق الأول من المول بجوار «شوجر فاكتوري». تتميز كل ورشة عمل بالمرح والتعليم في الوقت نفسه، وبعد نجاح ورشة العطور في يوليو، يمكن للزوار الاشتراك في ورشة هذا الأسبوع، أو ورشة صناعة الصابون في 16 أغسطس، والتخطيط مسبقاً للمشاركة في جلسة الرسم على الجبس في 30 أغسطس.

إضافة إلى جميع هذه الفعاليات الرائعة التي تقام تحت سقف واحد في دبي فستيفال سيتي مول، ستزور قناة كارتون نتورك المول في الفترة من 28 أغسطس حتى 3 سبتمبر، ويمكن حضور هذه الفعالية المميزة في ختام «مفاجآت صيف دبي».

وستحيي النجمة السعودية موضي الشمراني ودي جي أصيل حفلاً ضخماً يوم 19 أغسطس، إضافة إلى الفرق الغنائية «مسار إجباري» و«ديسكو مصر» اللتين ستقدمان وصلات فنية رائعة على مسرح «ذا أجندا» في 1 سبتمبر.

من الآن وحتى 27 أغسطس، يمكن للعائلات والأطفال الصغار الاستمتاع بأفضل عالم داخلي مشوق مليء بالمغامرات والترفيه في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يقدم عالم مدهش مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات والعروض الحية، إضافة إلى ركوب الخيل والكثير من الألعاب المناسبة لجميع الأعمار. كما يمكن للأطفال أيضاً المشاركة في ورش عمل تعليمية تركز على الاستدامة ومواضيع أخرى.

فرص التخفيضات

تقدم «مفاجآت صيف دبي» مجموعة كبيرة من التخفيضات والعروض الترويجية في مراكز التسوق والمتاجر. حيث يمكن التسوق في أي فرع من فروع هوم سنتر في المدينة بقيمة 1000 درهم أو أكثر للحصول على فرصة مذهلة لإعادة تأثيث المنزل، حيث ستكون لدى ستة فائزين محظوظين فرصة يومية للفوز بتحسينات لغرفهم تصل قيمتها إلى 10000 درهم، وسيحصل فائزان على جائزة كبرى لتحسين المنزل بقيمة مضاعفة لهذا المبلغ، تصل قيمتها إلى 20000 درهم.

وربما يساعد التسوق خلال «مفاجآت صيف دبي» على الوصول إلى آفاق جديدة مع فرصة للفوز برحلة إلى وجهة استثنائية. فمن خلال إنفاق 300 درهم فقط، يمكن للمتسوقين زيارة منصة «تسوق وسافر» (Shop & Fly) أمام متجر «زارا» في سيتي سنتر ديرة لتقديم إيصالات الشراء ودخول السحب الخاص بالعطلة العائلية لمدة أربع ليالٍ في الوجهة التي يختارها الفائزون.

ويمكن للعائلات أن تستمتع بالفعاليات المسرحية المميزة في سيتي سنتر مردف، والتي تقدمها شخصيات PJ Masks المفضلة للأطفال، بالإضافة إلى فرصة لقاء الشخصيات.

أما في ميركاتو مول، فيقدم «أركتيك سيرك» العديد من العروض البهلوانية الرائعة حتى 22 أغسطس، ما يمنح نكهة خاصة إضافية لكل رحلة تسوق. كما يمكن التوجه إلى لعبة الانزلاق الشهيرة المفضلة لدى الجميع.

ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بالعرض الترويجي «وفر أكثر عند التسوق أكثر»، حيث يمكن الاستمتاع بعروض رائعة في متاجر 915 من صديقي وأولاده في برجمان، ودبي مارينا مول، ودبي مول، وسيتي سنتر مردف، وبوتيك ساعات جيس في مول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، وبرجمان.

كما يمكن المرور على عروض «جمبو إلكترونيكس» الترويجية الضخمة التي تمتد على مدار الشهر بمناسبة العودة إلى المدارس، والاستمتاع بصفقات على الأجهزة الإلكترونية من متاجر «جمبو» والموقع الإلكتروني jumbo.ae مع فرصة لربح 25.000 درهم للمساهمة في دفع الرسوم المدرسية. إذ يكفي إنفاق 1.000 درهم على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والطابعات والشاشات والإكسسوارات وغيرها في متاجر «جمبو» أو موقعه الإلكتروني. وعند التسوق من مجموعة الأطفال لدى بان هوم سواء في المتاجر أم عبر الإنترنت يمكن الحصول على تخفيضات تصل إلى 70 %. وليس هذا كل شيء، فعند التسوق بقيمة 1000 درهم حتى 31 أغسطس سيصبح الآباء مؤهلين تلقائياً للفوز بمنحة دراسية بقيمة 30.000 درهم للمساهمة في دفع رسوم مدرسة الأطفال.

وهناك العديد من العروض المبكرة للعودة إلى المدارس. فعند التسوق في إماكس (Emax) خلال موسم العودة إلى المدارس حتى 15 سبتمبر، يمكن فتح بطاقة GenZ Student Privilege Card والاستمتاع بأسعار حصرية على أجهزة الكمبيوتر المحمولة، بما في ذلك تخفيض يصل إلى 30 بالمئة، بالإضافة إلى هدايا مميزة تصل قيمتها إلى 500 درهم عند شراء أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمولة، وقسيمة إماكس إضافية بقيمة 100 درهم.

وتتيح منصة Idealz المزيد من الفرص للفوز بجوائز مذهلة طوال الصيف حتى 30 سبتمبر، بما في ذلك فرصة الفوز بجائزة ضخمة تبلغ قيمتها 2.5 مليون درهم نقداً، والفوز بشقة الأحلام في دبي عند إنفاق 25 درهماً فقط.

أنشطة عائلية

كما يوجد هناك الرحلة العائلية مخفضة الأسعار إلى برج خليفة للتعرف على المناظر الرائعة من أعلى مبنى في العالم، إضافة إلى عرض «للأطفال مجاناً» هذا الصيف. فعند شراء تذكرتين للبالغين، يمكن لطفلين دخول الطابقين 124 و125 مجاناً معهما، ويتوفر هذا العرض فقط من 8 صباحاً حتى 2 ظهراً بسعر 348 درهماً (لشخصين بالغين) ويطبق عرض «للأطفال مجاناً» حتى 31 أغسطس. ولصنع ذكريات عائلية رائعة في الخارج، يمكن الاستمتاع بعرض «للأطفال مجاناً» في وجهات متعددة تتضمن عالم آية، ودبي باركس آند ريزورتس، وإكس سترايك، ومركز وهوو دبي الترفيهي، ومدينة إكسبو دبي، ومتحف مدام توسو، ومتحف المستقبل. كما يمكن للأطفال تجربة المخيم الصيفي الممتع في مدينة إكسبو دبي حتى 18 أغسطس.

وتقدم مئات الفنادق والمنتجعات في أنحاء المدينة صفقات بأسعار مخفضة على الإقامات العائلية هذا الصيف، كما شارك أكثر من 80 فندقاً في عرض «للأطفال مجاناً». ويمكن اختيار فنادق من فئة ثلاث نجوم أو أربع نجوم أو خمس نجوم مثل أتلانتس أو النخلة أو بارك حياة دبي، حيث يقيم طفلان في غرفة البالغين دون رسوم إضافيةأسبوع الصيف للمطاعم

بالنسبة لعشاق تذوق الطعام، فليس هناك سوى أيام قليلة عن أسبوع الصيف للمطاعم لهذا العام، والذي يمتد من 18 حتى 27 أغسطس. ويعتبر هذا الأسبوع فرصة لاستكشاف فنون الطهي التي تزخر بها مدينة دبي، مع تذوق الأطباق المميزة بأسعار خاصة من أرقى المطاعم العائلية المشهورة.

كما ينطلق الموسم الصيفي في المدينة حافلاً بالمفاجآت الرائعة والفعاليات الترفيهية، وعروض التجزئة، وكذلك المأكولات اللذيذة، والذي سيستمر إلى غاية 3 سبتمبر 2023.

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