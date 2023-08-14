«سنشري فاينانشال»: فرص واعدة للمستثمرين الأجانب في سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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أكد أرون ليزلي جون، كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال» أن المستثمرين الأجانب يرون في سوق دبي المالي إمكانات نمو غير مستغلة، ما يقدم فرصاً جذابة وذهبية واعدة لزيادة رأس المال وتحقيق دخل مستقر، عبر توزيعات الأرباح القياسية للبنوك والشركات.

وأضاف «جون» في تصريحات لـ«البيان»: «إن إمارة دبي أظهرت نمواً اقتصادياً واستقراراً قويين باستمرار، مدفوعة بجهود التنويع الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية والبيئة التنظيمية، التي تعزز من مرونة الأعمال، حيث تجذب هذه القدرة على النمو الاستثماري المستثمرين الأجانب، الذين يبحثون عن فرص في الأسواق الناشئة».

وأوضح أن طروحات الأسهم العامة الأولية في أسواق الإمارات عامة، لا سيما سوق دبي، تغطي مجموعة متنوعة من القطاعات، مثل العقارات والتمويل والتكنولوجيا والطاقة، مما يجذب المستثمرون الأجانب إلى الفرصة، لتنويع محافظهم، من خلال الاستثمار في شركات، عبر هذه القطاعات. وأشار إلى أن أسواق المال في الإمارات تطورت مع تحسين الأطر التنظيمية، وزيادة الشفافية، ما يعزز هذا التطور من ثقة المستثمرين، ويشجع على الاستثمارات الأجنبية، حيث تقدم الاكتتابات العامة الأولية عوائد كبيرة إذا عملت الشركات بشكل جيد بعد الإدراج.

وقال كبير محللي السوق في «سنشري فاينانشال»: «عائدات هيئة كهرباء ومياه دبي«ديوا» على مدى 12 شهراً تجاوزت 7.5%، مما يجذب المستثمرين، وبشكل عام تجعل هذه المجموعة من العوامل المتعددة الاكتتابات الأولية في الإمارات خياراً جاذباً للمستثمرين الأجانب، الذين يبحثون عن فرص في سوق ديناميكي وسريع التطور».

طروحات أولية

وحول الطروحات العامة الأولية في أسواق الإمارات، خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في إمارة دبي قال «جون»: «ارتفع مؤشر سوق دبي المالي أكثر من 21% على أساس سنوي حتى الآن، خلال العام، وقد كان هذه الارتفاع مدفوعاً بالتوقعات الاقتصادية القوية نتيجة لارتفاع النشاط في قطاعي العقارات والسياحة، كما تم تعزيز ارتفاع سوق الأسهم بالزيادة الأخيرة في عمليات الإدراج الجديدة في المنطقة، وهذا يتجلى من خلال الطرح العام الأولي الأول في دبي لخدمات الأنصاري المالية، الذي تم الاكتتاب فيه، خلال أقل من ساعة واحدة».

زخم النمو

وأضاف: «تواصل قائمة الشركات الحكومية والقطاع العام، التي تتطلع إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام ارتفاعها وسط نمو اقتصادي قوي في إمارة دبي، كما أنه الوقت المناسب لمكاتب العائلات والشركات الصغيرة، والمتوسطة للقيام بالطروحات العامة الأولية، وجمع الأموال للنمو وتطوير المرونة المالية، وبالتزامن مع الإعلان عن طرح 10 أصول مملوكة للدولة أعلنت الحكومة عزمها على تطوير سوق الأسهم في الإمارة، وتسريع تنميتها الاقتصادية».

وعن توقعاته لسوق الاكتتابات الأولية العالمي قال «جون»: «خلال النصف الأول من عام 2023 تم تنفيذ 615 طرحاً عاماً أولياً، جمعت إجمالي رأس المال قدره 60.9 مليار دولار، على الرغم من انخفاض حجم طروحات الأسهم العامة الأولية العالمية بنسبة 5%، وانخفاض إجمالي العائدات بنسبة 36% مقارنة بالعام السابق، إلا أن السوق شهد طرح صفقات أكبر في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، وقد أدى ذلك إلى تقليص الفجوة بين الربعين، على الرغم من أن عملية الانتعاش كانت تدريجية تشير هذه النتائج المتواضعة إلى وتيرة النمو الاقتصادي العالمي البطيء، وتنفيذ سياسات نقدية صارمة، والتوترات الجيوسياسية السائدة».

طلب قوي

وتابع: «تشهد بعض الأسواق الناشئة زيادة في أنشطة الطروحات العامة الأولية. يمكن أن يعزى هذا النمو إلى استغلال هذه الأسواق لعوامل مثل الطلب القوي على الموارد المعدنية ذات القيمة العالية عالمياً، ووجود الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة المزدهرة. في الوقت الحالي تبقى منطقة آسيا والمحيط الهادئ هي الرائدة عالمياً من حيث حجم وقيمة الطروحات العامة الأولية، حيث تمثل نسبة تقريبية قدرها 60% من حصة السوق. من بين أكبر 10 طروحات عامة أولية عالمية نشأت نصفها في الصين الرئيسية، بينما نشأت واحدة في اليابان».

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