3.67 تريليونات درهم الثروات العائلية في الإمارات

المصدر: (دبي ـ مشعل العباس)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قدرت «فولت ويلث» حجم الثروة العائلية الإجمالية في الإمارات حالياً بحوالي 3.67 تريليونات درهم، منها نحو 2.5 تريليون درهم هي ثروات مالية تتوزع بين سيولة نقدية واستثمارات مالية، مع توقعات بتواصل نموها بقوة خلال الفترة المقبلة.

وتوقعت المنصة الرقمية للاستثمار والمتخصصة في إدارة الثروات الخاصة نمو حجم الثروة العائلية الإجمالية في الإمارات بأكثر من 7 % سنوياً بدعم الفرص الاستثمارية المتنوعة، والآفاق الواعدة لنجاح ونمو الأعمال في الدولة، وتزايد قدرتها على استقطاب الأثرياء من أنحاء العالم.

وقال بلال أبو ذياب الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذي للشركة لـ «البيان»: إن أصحاب الثروات الخاصة في الإمارات يستفيدون بشكل كبير من الشراكات الدولية الاستراتيجية للدولة، حيث تعزز هذه الشراكات التجارة والاستثمارات والتعاون الاقتصادي، والذي بدوره يخلق ثروة من الفرص للمستثمرين الخاصين في مجموعة متنوعة من القطاعات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز