الزخم العقاري يعيد إحياء «نيكي لاودا» في دبي

المصدر: دبي – مشعل العباس

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على وقع النتائج الاستثنائية التي يحققها السوق العقاري في دبي منذ مطلع العام الجاري، هناك مسار رئيس آخر يشهد زخماً متصاعداً في القطاع، يتمثل في إعادة إحياء المشاريع غير المكتملة، حيث يرى العديد من المستثمرين والمطورين العقاريين أن سوق دبي العقارية تمنح فرصاً ذهبية لإعادة إطلاق هذه المشاريع بحلة جديدة والاستفادة من زخم السوق ونمو الطلب مع تزايد جاذبية الإمارة وجهة للأعمال والمستثمرين والأثرياء.

تسوية حقوق

وفي التفاصيل، منحت «اللجنة القضائيّة الخاصّة لتصفية المشاريع العقاريّة المُلغاة في دبي وتسوية الحُقوق المُتعلِّقة بها» والتي تم تفعيلها في العام 2020، في مارس الماضي شركة «بريتوني جروب» «Preatoni Group» الإيطالية حقوق إعادة إحياء مشروع «نيكي لاودا» والذي توقف منذ العام 2008، مقابل مبلغ في حساب الضمان يصل إلى 40 مليون يورو.

برجان توأمان

وقالت نازلي سعيد مديرة مكتب شركة بريتوني جروب في دبي إن شركة (ACI Define Properties) الألمانية أطلقت في العام 2008 مشروع «نيكي لاودا» ويتكون من برجين توأمين A وB، ويتكون كل برج من 29 طابقاً ومكاتب فقط.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ«البيان»، «بالفعل نجحت الشركة الألمانية في بيع كامل وحدات المشروع بنسبة 100% وبسعر يعتبر مرتفعاً في تلك الفترة يصل إلى 1400 درهم للقدم المربع، حيث حظي المشروع بإقبال كبير جداً من قبل المستثمرين، وتم تسمية المشروع على اسم سائق«الفورمولا 1»الشهير النمساوي نيكي لاودا والذي حقق لقب بطل العالم 3 مرات».

أزمة عالمية

وتابعت سعيد «ولكن في عام 2009 ومع تداعيات الأزمة المالية العالمية، غادر المطور الألماني البلاد، وبقي المشروع على المخطط بدون أي تقدم حقيقي على أرض الواقع، وبالفعل توقف المشروع منذ ذلك الوقت بدون أي تطورات حتى عام 2020».

وقالت نازلي سعيد إنه خلال 2020 صدر المرسوم رقم 33 لسنة 2020 بشأن اللجنة القضائيّة الخاصّة للمشاريع العقاريّة غير المُكتمِلة والمُلغاة في دبي، والذي نص على أن يُستبدل المُسمّى السابق للجنة بمُسمّى (اللجنة القضائيّة الخاصّة لتصفية المشاريع العقاريّة المُلغاة في إمارة دبي وتسوية الحُقوق المُتعلِّقة بها) والتي تضم عدداً من القضاة ومسؤولين من دائرة الأراضي والأملاك».

وأشارت إلى أن شركة «Preatoni Group» تتابع منذ العام 2018 قضية المشروع المتوقف مع محاكم دبي، بهدف الاستحواذ عليه وإعادة إحيائه وتطويره، ولكن بعد تفعيل اللجنة الجديدة ومباحثات طويلة ومعمقة معها، مُنحت الموافقة للشركة في شهر مارس الماضي لنقل المشروع إليها واستكماله«.

ولفتت سعيد إلى أن المشروع «نيكي لاودا» يضم 400 دائن أو عميل اشترى المكاتب في 2008، وبالمقابل قررت الشركة الإيطالية أن تغير نموذج المشروع وتعويض المستثمرين بشكل أفضل بحيث يتم منحهم شققاً بدلاً من المكاتب، حيث تقرر أن يتم تحويل البرجين إلى شقق سكنية بالكامل بعد استحواذ المجموعة على المشروع».

وكشفت نازلي سعيد أن «بريتوني جروب» منحت شركة كيلا العالمية المشهورة التي صممت متحف المستقبل دبي، امتياز إعادة تصميم البرجين بشكل عصري وجديد كلياً، وتجري اليوم مباحثات لإعادة تسمية البرجين ولكن لم يتخذ أي قرار بخصوص ذلك حتى الآن.

خيارات

وأضافت «من المتوقع أن ينتهي التصميم الجديد نهاية سبتمبر القادم، حيث سيتم الإعلان عن التصميم الجديد مع عدد الشقق التي يضمها، علماً بأن 80% من الشقق ستكون للمستثمرين السابقين و20% سيتم طرحها للبيع، كما أن المجموعة لم تحدد المقاول حتى الآن ولكنها تبحث مع عدة خيارات في السوق المحلي والعالمي». وكشفت سعيد أيضاً أن اللجنة حصلت على مبلغ 40 مليون يورو تودع في حساب الضمان للمشروع كضمانة لحماية حقوق المشترين، وهذا المبلغ يقدر بنحو 30% من تكلفة المشروع كاملاً والتي قد تصل إلى حدود 150 مليون يورو».

وتابعت:«بالنسبة لمبلغ الضمان 40 مليون يوور فإن الشركة لا تستطيع أن تتصرف بهذا المبلغ نهائياً حتى اكتمال 50% من المشروع الجديد، ومن المتوقع أن يتم استكمال المشروع وتسليمه خلال 36 شهراً أي في العام 2026».

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