3026 شركة للطاقة في «دبي للسلع المتعددة»

المصدر: (دبي - البيان)

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أكد أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، في مقال له في «البيان»، أن المنطقة الحرة لمركز دبي للسلع المتعددة تحتضن 3026 شركة للطاقة، انضمت 1517 منها في السنوات الثلاث الماضية، ما جعل الطاقة واحداً من أبرز القطاعات في قاعدة الشركات الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة البالغ عددها أكثر من 23000 شركة، وجزءاً مركزياً من الاستراتيجية الأوسع للمركز لتطوير منظومة مركزية لا توفر بيئة تنافسية فحسب، وإنما توفر أيضاً مرافق موسعة لدعم التجارة والابتكار وبناء المجتمع.

وقال ابن سليم، إن مركز دبي للسلع المتعددة يقدم كونه منطقة حرة مخصصة إمكان التملك الأجنبي بنسبة 100 % مع عدم وجود قيود على إعادة رأس المال والأرباح، بينما تظل الشركات معفاة من ضريبة الدخل على الأفراد والشركات.

مركز دبي للسلع المتعددة مستقبل تجارة الطاقة

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