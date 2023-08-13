شركات التجزئة العالمية تتوسع في أسواق الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل كبرى شركات التجزئة العالمية توسيع أعمالها في الإمارات، من خلال افتتاح المزيد من الفروع، للاستفادة من زخم حركة التسوق في الدولة.

ويشهد قطاع التجزئة في الإمارات نمواً متواصلاً، في ظل ارتفاع ثقة المستهلك ونمو الإنفاق الاستهلاكي، بالتزامن مع الزيادة المتواصل في أعداد السياح، الذين تستقطبهم الدول من مختلف أنحاء العالم.

وفي ظل هذه المعطيات افتتحت أخيراً شركة كاسيو العالمية المتخصصة في صناع الساعات أحدث متاجر لعلامة «جي شوك» في الوحدة مول بأبوظبي، وذلك في إطار حرصها على تعزيز عملياتها في الإمارات، بالتزامن مع احتفالها بمرور 40 عاماً على انطلاقها.

وأكد تاكاشي سيميا المدير التنفيذي لـ«كاسيو» الشرق الأوسط أهمية الإمارات باعتبارها من أهم الأسواق الدولية بالنسبة للشركة، مشيراً إلى أن افتتاح متجر جي شوك الجديد في الوحدة المول يعزز من حضور الشركة في الأسواق المحلية والإقليمية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز