«اللولو العالمية» تطلق فعاليات «احتفال الهند» في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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شهدت «لولو هايبر ماركت»، سلسلة متاجر البيع بالتجزئة الأشهر في المنطقة، حفل التدشين الرسمي لحملة «احتفال الهند» السنوية، بحضور سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند في الإمارات، وذلك في لولو هايبر ماركت الوحدة مول، أبوظبي.

وحضر انطلاق الحملة، يوسف علي إم. إيه. رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية برفقة عدد من كبار الشخصيات.

وتشمل حملة «احتفال الهند» سلسلة من المهرجانات والاحتفالات الهندية مثل يوم الاستقلال الهندي ومهرجان الحصاد (أونام)، ويوم الأنوار (ديوالي) وغيرها، وذلك بهدف تقديم تجربة تسوق غامرة وفريدة من نوعها إذ ستستقبل متاجر اللولو المشاهير وسيتم توفير مجموعة من الأطباق والأطعمة الإقليمية إضافة إلى العروض والحسوم المدهشة في الأقسام كافة ومن ذلك الأطعمة الطازجة، والبقالة ومستلزمات المنزل ومنتجات نمط الحياة والأزياء.

كما ستقدم مجموعة اللولو العالمية، أحد أكبر موردي المنتجات الهندية، هذا العام أكثر من 5,000 منتج متميز في كل من الأقسام الغذائية وغير الغذائية. وتماشياً مع إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تلقيب سنة 2023 بالسنة الدولية للدُخن تم التركيز بشكل خاص على حبوب الدُخن، إذ تم توفير أكثر من 20 نوعاً من حبوب الدُخن إضافة إلى الأطباق الشهية والمنتجات المحضرة من هذه الحبوب والمتوافرة في أقسام الطعام الساخن وبأسعار خاصة.

كما ستقوم مجموعة اللولو بالترويج لمنتجات من مختلف ولايات الهند مثل مبادرة «منتج واحد من منطقة واحدة» من ولاية أوتار براديش، وتشكيلات الأناناس من ميغالايا، والتفاح الكشميري، والبيض من ولاية تامل ناندو، والفاكهة والخضراوات من كيرالا وولايات جنوبي الهند الأخرى.

وقال سنجاي سودهير سفير جمهورية الهند في الإمارات، «يشرفني أن أكون هنا ضمن فعاليات لولو احتفال الهند، ووجب عليّ التعبير عن انبهاري بمجموعة المنتجات المعروضة».

وعبر يوسف علي إم. إيه. رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو العالمية قائلاً، «نسعى من فعاليتنا هذه للتعزيز من المنتجات الهندية، هذا مبدأ وواجب أؤمن به بقوة. ونحن ممتنون للغاية لدعم السفارة الهندية الصادق لأجل تعزيز مصالح الهند وسنبقى مدينين لهذا العرفان».

وقالت أرشانا أناند، الرئيس التنفيذي للأعمال في زي فايف العالمية، «عبر شراكاتنا المستمرة مع اللولو نتطلع إلى خلق تجارب لا تنسى للمتسوقين في المنطقة، عن طريق الجمع بين الترفيه والتسوق، وبين العروض الحصرية وفرص لقاء النجوم».

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