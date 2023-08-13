ورشة للتمييز بين المنتجات في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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نظمت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة ورشة عمل تدريبية حول قوانين الملكية الفكرية وأساسيات التفريق بين المنتج الأصلي والمقلد ومخاطر المنتجات المقلدة على المستهلك، بالتعاون ورعاية وتقديم شركة سابا للملكية الفكرية، وشارك فيها 30 مشاركاً من أفراد المجتمع وموظفي المؤسسات الحكومية والخاصة، واستهدفت الورشة تأهيل وتدريب المشاركين على الكشف عن المنتجات والتمييز بين الأصلي والمقلد منها، سعياً لمكافحة المنتجات المقلدة التي تجتاح الأسواق وحماية المجتمع والحفاظ على أمنه الاقتصادي والتجاري، وكذلك حماية حقوق الملكية الفكرية للشركات والمؤسسات.

وأوضح فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، إلى أن أساليب الغش التجاري قد وصلت هذه الأيام إلى مراحل متقدمة في تقليد المنتج الأصلي، ويصعب على غير المتخصصين كشف هذا التزوير والتقليد، مما يحمل الإدارة مسؤولية تدريب وتأهيل الأفراد من الموظفين أو المستهلكين بهذا الشأن.

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