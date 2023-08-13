241.5 ألف رحلة للناقلات الوطنية في 7 أشهر بنمو 29.5 %

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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قفزت الناقلات الوطنية بعدد الرحلات التي شغّلتها من يناير حتى نهاية يوليو من العام الحالي 29.5 % إلى 241.5 ألف رحلة، بدعم فتح وجهات جديدة وانتعاش حركة السياحة والسفر في الدولة.

وبحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» كانت حركة الطيران للناقلات الوطنية - طيران الإمارات والاتحاد للطيران وفلاي دبي والعربية للطيران والعربية أبوظبي - خلال يوليو الماضي الأنشط منذ بداية 2023، حيث شغلت الناقلات نحو 38.11 ألف رحلة، بينما شغلت الناقلات 35.23 ألف رحلة خلال يونيو و35.15 ألف رحلة خلال مايو و34.1 ألف رحلة في أبريل و34.3 ألف رحلة في مارس و30.6 ألف رحلة في فبراير و33.9 ألف رحلة في يناير الماضي.

ونجحت الناقلات الوطنية في التفوق على العديد من نظرائها إقليمياً وعالمياً من حيث عدد الرحلات والوجهات والأداء التشغيلي والخدمات المقدمة للمسافرين، مستفيدة من قاعدة عريضة من الخبرات والإنجازات التي حولت التحديات إلى فرص، لتواصل التحليق نحو آفاق جديدة من النمو بما يعكس انتعاش حركة قطاع الطيران في الإمارات بعد التعافي من تداعيات الجائحة.

وأظهرت البيانات أن طيران الإمارات شغلت خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو الماضي 94433 رحلة بنمو 25.7% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي وشغلت «فلاي دبي» 61.8 ألف رحلة إلى نحو 120 وجهة في أفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى ودول التعاون والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

واصلت الناقلات الوطنية، توسيع وجهاتها أمام المسافرين منذ انطلاق العام الحالي، مدعومة بانتعاش الطلب على السفر ومكانة دولة الإمارات ودبي كوجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال والعيش والإقامة.

لمتابعة التفاصيل:

ـــ 241500 رحلة شغّلتها الناقلات الوطنية في 7 أشهر

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