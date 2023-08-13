انطلاق دورة «تعلم البيانات في الممارسة العملية»

المصدر: دبي- البيان

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أطلقت «ساس» الدورة التدريبية الثانية المجانية لتعلم البيانات بعنوان دورة «تعلم البيانات في الممارسة العملية»Data Literacy in Practice، بهدف تمكين الأفراد والمهنيين في الإمارات من استكشاف البيانات والتعامل معها بثقة.

وقالت الدكتورة إميلي بريسمان المسؤولة عن تطوير سلسلة «ساس» لتعلم البيانات: «نعيش اليوم في عالم يزخر بالبيانات، وأصبح تعلمها مهماً للغاية للمتعلمين الشباب الراغبين في الارتقاء بالمهارات واكتسابها. وهذا ما دفعنا إلى تصميم دوراتنا وإتاحتها للراغبين بالانتساب إليها، ودمجها في عروض التعليم والتطوير المهني».

ويمكن للجميع الاستفادة من تعلم البيانات، بمن فيهم الطلاب والمعلمون وحتى الفئات الاحترافية. وفي الوقت نفسه، يستطيع المعلمون إعداد طلابهم لمساعدتهم على أداء مهامهم بشكل أفضل، بينما يمكن للشركات تحسين مستويات المعرفة بالبيانات بين موظفيها.

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