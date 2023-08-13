4 مشاريع شبابية تتنافس على لقب «الواعد الصغير» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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يشهد معرض «الواعد الصغير»، الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، منافسة بين 4 مشاريع شبابية، للحصول على لقب المشروع الأفضل بناءً على تقييم مشاريعهم ومنتجاتهم من قبل المتعاملين ومراجعي الدائرة الاقتصادية وفق اشتراطات تعاملهم مع الزبائن وجودة المنتجات التي يقدمونها، على ضوء أدائهم وتطبيق ما تعلموه خلال مرحلة التدريب.

وأوضحت عائشة عبيد العيان، مدير إدارة تطوير الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أن المعرض يأتي ضمن برنامج «الواعد الصغير»، الذي أطلقته الدائرة لتنمية وتدريب طلبة المدارس خلال فصل الصيف، وتشجيعهم على دخول عالم الأعمال عبر بوابة القطاع الخاص، حيث تم تدريب الطلبة المشاركين في عدة مجالات اقتصادية وتجارية بهدف صقل مواهبهم ومهاراتهم، والعمل على تطويرها لبناء جيل واعد قادر على افتتاح مشاريعهم الخاصة من خلال تقديم أفضل المنتجات والخدمات.

وأشارت إلى أن المعرض سيتم تمديد فترة إقامته لينتهي في 14 أغسطس بدلاً من 11 أغسطس، في ظل الإقبال الكبير من الزبائن على عمليات الشراء من المشاريع المشاركة في المعرض، وإتاحة المجال أمام أصحاب المشاريع لزيادة تقديم منتجاتهم وتنوعها، مؤكدة أن تنظيم تلك المعارض يمثل قوة دفع للاقتصاد الوطني.

وأكد محمد أحمد البصري، وخليفة عبدالله الشحي، صاحبا مشروع «كريمي أويسس»، من الصف 12 الثانوي، أن المشاركة في برنامج الواعد الصغير أتاحت لهما فرصة التعرف على طرق تصنيع المنتجات واكتساب الخبرات التي وفرت لهما دخول عالم الأعمال من خلال مشروعهما، والحرص على تنويع المنتجات التي يقدمانها للزبائن يومياً، لكسب ثقتهم في منتجاتهما، مؤكدَين أن الأسرة من أسباب نجاح مشروعهما، إلى جانب دائرة التنمية الاقتصادية، حيث تم توفير الدعم المادي لشراء الماكينات والثلاجة، داعييْن الشباب إلى خوض تجربة دخول عالم التجارة والأعمال من خلال البرامج التي توفرها مؤسسات الدولة.

وقال محمد عمر النقبي، ومروان إيهاب معمر، من الصف 11، صاحبا مشروع «بايتس» المشارك في معرض «الواعد الصغير» برأس الخيمة، إن تلك المرحلة التي وصلا إليها شجعتهما على طلب الحصول على رخصة الغد من دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، والتي تتيح لهما تصنيع المنتجات في المنزل، لاستكمال حلم امتلاك مشروعهما الخاص.

وأكد علي عمر الطنيجي، وعبدالعزيز الخاطري، الصف 10 الثانوي، صاحبا مشروع «أيس كوب»، أن المشاركة في المعرض وفرت لهما خبرات إضافية بعد التعامل مع الزبائن وتلقي تسجيلات الإعجاب عبر المنصة الرقمية التي وفرتها دائرة التنمية الاقتصادية، للحصول على معلومات مؤكدة حول كميات المنتجات المباعة وجودتها وطرق التعامل، مشيريْن إلى أن برنامج «الواعد الصغير» وفر لهما التدريب على صناعة المنتجات والعصائر والتعرف على أسرارها، في ظل تشجيع الأسرة على الوقوف إلى جانبنا، وتقديم خدماتنا من دون الحصول على عمالة مساندة، ونسعى لافتتاح الرخصة الخاصة بالمشروع عقب انتهاء المعرض وتسجيلها باسم أحد أفراد العائلة.

وقال فيصل إبراهيم البناي، الصف 10، وعبدالعزيز بدر الشحي، الصف 12، صاحبا مشروع «لاكسري بلانيت» للعطور، إن البرنامج الصيفي أتاح لهما اكتشاف عالم تجارة الأعمال من خلال التدريب في أحد مصانع تصنيع العطور في إمارة عجمان، والتعرف على أسرار تركيب العطور وكيفية تحديد النسب لتقديم منتجات لاقت استحسان الزبائن خلال معرض «الواعد الصغير».

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