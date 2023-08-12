«دبي القابضة» تشتري 50% من «تبريد باركس»

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، عن اتفاقية بيع حصة 50% في شركة تبريد باركس للاستثمار «تبريد باركس» وذلك إلى شركة DHI DCP DZ-LLC، وهي شركة تابعة لشركة دبي القابضة للاستثمارات (دبي القابضة).

وبحسب إفصاح لسوق دبي المالي، أوضحت الشركة الوطنية للتبريد المركزي اعتزامها الاحتفاظ بحصة 50% في «تبريد باركس» بعد إتمام صفقة البيع.

ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة التي تبلغ قيمتها 99.8 مليون درهم هذا الشهر، وسيتم استخدام العائدات لتمويل فرص نمو محفظة «تبريد» في الأسواق الرئيسية.

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