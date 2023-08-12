«ذا فينيكس»: دبي تتقدم في تحقيق أهداف «دي 33»

المصدر: دبي ـ سيد صالح

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ذكرت صحيفة «ذا فينيكس» البريطانية، أن اقتصاد دبي يُبلي بلاءً حسناً، وأوضحت أن الإمارة تُحرز تقدماً على صعيد تحقيق أهداف أجندتها الاقتصادية، والمعروفة اختصاراً باسم «دي 33»، والتي كانت قد أعلنت عنها في وقتٍ سابق من العام الجاري.

وأوضحت الصحيفة في تقرير عن أداء اقتصاد دبي، أنه يُسجل في الوقت الراهن أداءً طيباً يعكس حقيقة مفادها أن الإمارة تمضي قُدُماً بنجاح في طريق تحقيق أهداف «دي 33».

وأظهر التقرير بأن هذه الحقيقة تتضح من واقع الأرقام الإيجابية التي أعلنت عنها حكومة دبي مؤخراً، ومنها على سبيل المثال أن دبي استقبلت 8.5 ملايين زائر دولي خلال النصف الأول من العام الجاري، مُسجلة ارتفاعاً كبيراً بلغت نسبته 19.4%، بالمقارنة مع عددهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأفادت الصحيفة البريطانية في تقريرها بأن دبي تبقى المدينة الأكثر ثراءً على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما يتعلق في عدد المليارديرات الذين يقيمون فيها بصفة دائمة.

وأضافت أن عدداً كبيراً من الأثرياء عموماً يعيشون في دبي الذي يبلغ تعداد سكانها الإجمالي 3.6 ملايين نسمة.

وأشار التقرير إلى أداء «سوق دبي المالي»، فذكر أنها أيضاً سجّلت أداءً طيباً خلال النصف الأول من العام الجاري، خاصةً فيما يتعلق باستقطابها للمستثمرين الأجانب، والذين استأثروا وحدهم بنسبة 48% من إجمالي التداولات التي شهدتها السوق خلال الفترة المذكورة، بقيمة مشتريات صافية بلغت 890.2 مليار دولار.

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