الإمارات تقود البورصات العربية في يوليو

المصدر: أبوظبي - البيان

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تصدرت أسواق الإمارات والسعودية المالية البورصات العربية خلال تداولات شهر يوليو الماضي بعد تحقيقهما مكاسب سوقية ناهزت 49 مليار دولار، وفق صندوق النقد العربي.

وذكر الصندوق، في النشرة الشهرية لأسواق المال العربية والتي ترصد أداء 14 بورصة، أن أسواق الإمارات حققت الشهر الماضي مكاسب سوقية بنحو 20.8 مليار دولار موزعة بواقع 10.95 مليارات دولار لسوق أبوظبي للأوراق المالية و9.85 مليارات دولار لسوق دبي المالي.

وأوضحت النشرة أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفعت من 755.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي إلى 766.7 مليار دولار بنهاية يوليو، فيما زادت القيمة السوقية لسوق دبي المالي من 177.8 مليار دولار إلى 187.7 مليار دولار.

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