242.8 مليوناً أرباح جلفار النصفية.. والإيرادات 859.4 مليوناً

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أعلنت جلفار، إحدى الشركات المصنعة للأدوية، عن إيرادات بقيمة 859.4 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 2.5% (زيادة 4.7% بالعملة الثابتة) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (بلغت الإيرادات 838.5 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2022) مدفوعة بتحسّن المبيعات، والزيادة القوية والمستمرة بحصة الشركة بأسواقها الأساسية.

وحققت مبيعات مجموعة «صيدليات بلانيت» التابعة للشركة نمواً بـ7.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة زخماً ملحوظاً في قطاع التجزئة والتوزيع.

وخلال النصف الأول، انخفض إجمالي الربح 11.5 % إلى 242.8 مليون درهم مقارنة بـ 274.4 مليون درهم خلال النصف الأول 2022، كما سجلت جلفار خسائر تشغيلية بقيمة 15.2 مليون درهم، بانخفاض مقارنة بالدخل التشغيلي البالغ 21.3 مليون درهم الذي سجلته الشركة في الفترة نفسها من العام الماضي، مع صافي خسارة بقيمة 45.7 مليون درهم في النصف الأول 2023، نتيجة لزيادة تكاليف التمويل، بجانب التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية داخل أسواق معينة مثل العراق والسودان ومصر. وعند استثناء تأثير الأحداث غير المتكررة المرتبطة بانخفاض قيمة الذمم المدينة المتأخرة في لبنان، بلغ صافي الخسارة المُعدل 35.1 مليوناً.

إضافة إلى ذلك، سجلت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين من العمليات المستمرة للمجموعة مستوى جيداً بقيمة 53.4 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2023، وبلغ هامش الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 6.2% كنسبة مئوية من صافي المبيعات، مقارنة مع 84 مليون درهم خلال النصف الأول 2022.

وشهدت جلفار خلال النصف الأول نمواً مزدوج الخانة في أسواق الإمارات ودول مجلس التعاون نتيجة للتطورات الإيجابية المستمرة بالأسواق الرئيسة، مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والكويت. وتم بيع أكثر من 86 مليون وحدة خلال النصف الأول، بزيادة ملحوظة مقارنة مع النصف الأول 2022 الذي شهد بيع 70 مليون وحدة.

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