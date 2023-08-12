«أبلو»: تطور كبير للتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - البيان

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أكد نيكولاس برايلانتس، المؤسس ومدير الرؤية في «أبـلـو» الشركة المتخصصة في التجارة الإلكترونية والتوزيع الإلكتروني في الشرق الأوسط والحلول المقدمة مباشرة إلى المستهلك لعلامات تجارية أن منطقة الشرق الأوسط شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً في قطاع التجارة الإلكترونية، ومع العمليات والأنظمة الصحيحة التي تعمل من خلالها ستتمكن من إحراز قفزات كبيرة.

وتقود «أبـلـو» عملياتها في أسواق عدة في المنطقة مثل الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر ولبنان والكويت. وفي إطار طموحها لتحقيق النمو، أعلنت الشركة يونيو الماضي إطلاق هويتها الجديدة وتغيير شعارها من «سي إن إن بي» إلى «أبـلـو».

وأعلنت «أبـلـو»، تسجيل رقم قياسي في رضا العملاء، بمعدل 85+ لـ مؤشر الترويج الصافي بين يناير ويونيو الماضيين، ما يعد أعلى مستوى على الإطلاق في قطاع البيع بالتجزئة الإلكترونية في المنطقة.

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