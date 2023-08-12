«دي إتش إف كابيتال» تعين رئيساً تنفيذياً للشؤون المالية

المصدر: دبي - البيان

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كشفت «دي إتش إف كابيتال»، تعيين علي الجعفري رئيساً تنفيذياً للشؤون المالية، حيث يتولى مسؤولية تعزيز جميع الجوانب المالية للشركة والإشراف على عملياتها العالمية، مستفيداً من خبرته التي تزيد على 10 أعوام في قطاع الخدمات المالية.

ويعمل علي تحت إشراف باس كويمان، الرئيس التنفيذي للشركة، ويضطلع في منصبه الجديد بدور الشريك الاستراتيجي لفريق الشركة التنفيذي، وسيتولى بشكل رئيسي رسم الاتجاه المالي للشركة المتخصصة في إدارة الأصول مع ضمان استقرارها المالي والنمو طويل الأمد، إضافة إلى مواصلة جهود تعزيز الأداء القوي الذي تحققه الشركة في عملياتها عالميا، وتطوير الاستراتيجيات المالية لتحقيق أهدافها.

وقال علي جعفري: «أتطلع إلى الفرص الكبيرة، وساسعى لاستكشاف آفاق المشهد المالي ودفع عجلة النمو المستدام، مع التركيز على المسؤولية المالية والرؤية الاستراتيجية والتميز التعاوني».

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